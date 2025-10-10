Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров СНГ

В ходе саммита СНГ в Душанбе состоялась неформальная встреча президентов России и Азербайджана, в ходе которой лидер РФ Владимир Путин и его коллега Ильхам Алиев обменялись рукопожатием и обнялись, передает корреспондент РИА Новости. До этого был организован неофициальный ужин для руководителей делегаций стран — участниц Содружества.

Лидеры собрались в садовой беседке для общения в свободном формате «без галстуков». Алиев присоединился к мероприятию последним, поприветствовав не только российского коллегу, но и других глав государств СНГ, после чего продолжилась непринужденная беседа.

Ранее депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в комментарии для NEWS.ru заявил, что встреча президентов России и Азербайджана может укрепить двусторонние отношения. По его мнению, значимым достижением стало подробное разъяснение обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании AZAL, что помогло снизить напряженность между сторонами.

До этого президент Азербайджана в ходе переговоров с российским коллегой в Душанбе сообщил об успешной реализации планов двустороннего сотрудничества. Он отметил, что межправительственная комиссия двух стран недавно рассмотрела широкий круг вопросов