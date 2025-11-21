Международный муниципальный форум стран БРИКС
Названы страны, в сотрудничестве с которыми заинтересован Казахстан

Политолог Светов: для Казахстана актуальны альянсы со странами БРИКС и ШОС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Казахстан на фоне принятия решения о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе может активизировать сотрудничество с объединениями БРИКС и ШОС, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, Москва и Пекин являются ключевыми внешнеполитическими партнерами для Астаны в рамках нового восточного вектора.

Вектор нынешних интересов Астаны направлен на Восток. В первую очередь Казахстан волнуют две страны, с которыми у него самые большие границы, — это Россия и Китай. Также новые соглашения Астаны могут быть заключены со странами ШОС и БРИКС. У Москвы уже есть сотрудничество с Астаной в рамках обороны: мы учим казахстанских офицеров. У нас есть совместное использование космодрома, идет подготовка к созданию ракеты. Активное взаимодействие наблюдается и в их отношениях с Китаем: выстраивается новая система, и ее гарантами будут другие государства, а не слабеющий Европейский союз, — пояснил Светов.

О приостановке Казахстаном действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе стало известно 21 ноября. Москва окончательно вышла из него в 2023 году. Участие в ДОВСЕ также приостановила Белоруссия, а Грузия и Молдавия не применяют условия соглашения.

Казахстан
ШОС
БРИКС
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
