Лукашенко предупредил США о «новом Вьетнаме»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил американскую делегацию, что Венесуэла может стать для США вторым Вьетнамом, рассказал постпред при ООН Валентин Рыбаков в интервью каналу «Первый информационный». Дипломат отметил, что белорусский лидер был предельно откровенен с партнерами.

Президент Беларуси очень откровенно говорил с американской делегацией [сегодня] на эту тему и предупредил о том, что втягивание Америки в подобную войну просто будет означать повторение Вьетнама для Америки, что не интересно никому и не нужно ни американскому народу, ни венесуэльскому, тем более, ни всему мировому сообществу, — подчеркнул Рыбаков.

Ранее стало известно, что спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул доставил в Минск личное послание от президента США Дональда Трампа и его супруги для Лукашенко. Они выразили признательность белорусской стороне и лично президенту республики за оказанное гостеприимство американской делегации.

До этого Лукашенко заявил о том, что ему нравятся действия Трампа. Он отметил, что, по его мнению, президент США ценит лесть, однако подчеркнул, что его слова о симпатии не были сказаны исключительно ради этого.