Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 20:49

Лукашенко предупредил США о «новом Вьетнаме»

Лукашенко: Венесуэла может стать для США новым Вьетнамом

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Читайте нас в Дзен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил американскую делегацию, что Венесуэла может стать для США вторым Вьетнамом, рассказал постпред при ООН Валентин Рыбаков в интервью каналу «Первый информационный». Дипломат отметил, что белорусский лидер был предельно откровенен с партнерами.

Президент Беларуси очень откровенно говорил с американской делегацией [сегодня] на эту тему и предупредил о том, что втягивание Америки в подобную войну просто будет означать повторение Вьетнама для Америки, что не интересно никому и не нужно ни американскому народу, ни венесуэльскому, тем более, ни всему мировому сообществу, — подчеркнул Рыбаков.

Ранее стало известно, что спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул доставил в Минск личное послание от президента США Дональда Трампа и его супруги для Лукашенко. Они выразили признательность белорусской стороне и лично президенту республики за оказанное гостеприимство американской делегации.

До этого Лукашенко заявил о том, что ему нравятся действия Трампа. Он отметил, что, по его мнению, президент США ценит лесть, однако подчеркнул, что его слова о симпатии не были сказаны исключительно ради этого.

США
Белоруссия
Александр Лукашенко
Венесуэла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Объявление войны»: Орбан о краже российских активов в Евросоюзе
Черноморский город отражает атаку дронов ВСУ
Лукашенко раскрыл, в каком случае эскалация конфликта на Украине неизбежна
Спасатели обнаружили упавший в Подмосковье самолет
Аналитики отметили в России рост зарплат инженеров и рабочих
«Счастливы вместе», школа танцев, муж: как живет актриса Дарья Сагалова
Крым в 2026 году получит 10 млрд рублей господдержки
Завораживающие фото северного сияния в Ленобласти появились в Сети
Российские боксеры триумфально выступили на ЧМ в Дубае
«Контракт с дьяволом»: Нагиев пошутил, почему люди ходят на «Елки»
В Европе заявили об интеллектуальном ответе России на изъятие активов
Сырский описал ситуацию на фронте для ВСУ
Названы страны-лидеры по поставкам косметики в Россию
Лукашенко предупредил США о «новом Вьетнаме»
Путин передал большой привет оператору FPV-дрона
Белоусов вручил «Золотую Звезду» оператору дрона с позывным Филин
Пентагон подтвердил потери при операции против ИГИЛ в Сирии
Найдена самая дорогая квартира на вторичном рынке в Москве
Директору рынка в Петербурге предъявили обвинение после смертельного пожара
Юбилей, слова о здоровье, жалость к Пугачевой: как живет Светлана Дружинина
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски
Общество

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.