Белоусов вручил «Золотую Звезду» оператору дрона с позывным Филин

Министр обороны Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» оператору FPV-дрона с позывным Филин из Центра «Рубикон», сообщает пресс-служба ведомства. Награждение прошло в военном госпитале, где глава Минобороны отметил высокую эффективность боевой работы военнослужащего в зоне СВО.

Вручая медаль «Золотая Звезда» начальнику расчета — оператору FPV-дрона центра «Рубикон» с позывным Филин, глава военного ведомства отметил высокие показатели боевой работы военнослужащего в ходе применения им ударных беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО, — говорится в сообщении.

Белоусов также вручил орден Александра Невского с мечами получившему ранение заместителю командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенанту Эседулле Абачеву. Министр поблагодарил офицера за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что участники специальной военной операции заслуживают звания настоящих героев. Глава государства отметил экстремальные условия их службы. Он подчеркнул, что бойцы участвуют в боях на таких участках, где невозможно даже поднять голову из-за постоянной угрозы со стороны беспилотников.