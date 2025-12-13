Президент России Владимир Путин передал большой привет оператору FPV-дрона центра «Рубикон» с позывным Филин, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Глава оборонного ведомства также вручил военнослужащему медаль «Золотая Звезда», передает пресс-служба Минобороны РФ.

Я президенту рассказал про пять танков, про 169 автомобилей. Конечно, это все очень впечатляет. Он просил передать вам большой привет, — сообщил Белоусов.

Министр добавил, что обязательно проконтролирует решение всех проблемных вопросов военнослужащего и спросил о планах на будущее. Боец рассказал, что хочет продолжить службу и закончить военный вуз.

Ранее Путин созвонился с полковником Ярамиром Темирхановым из 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и полковником Сергеем Черданцевым из 177-го полка Каспийской флотилии. Темирханов принимал участие в освобождении Северска. В разговоре глава государства поблагодарил командиров за службу.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн вручил первые медали «За вклад в освобождение Курской земли». Награду получили военнослужащие, в том числе участники операции «Поток», волонтеры, члены национальной гвардии и сотрудники ОПК.