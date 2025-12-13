Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 20:24

Белоусов провел встречу с военными корреспондентами

Белоусов обсудил с военкорами развитие войск БПЛА и модернизацию техники

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: kremlin.ru/Алексей Даничев/ РИА «Новости»
Министр обороны Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, на которой обсуждалось развитие войск беспилотных систем и модернизация вооружения с учетом опыта СВО, сообщила пресс-служба военного ведомства. Кроме того, глава Минобороны и журналисты обсудили вопросы материально-технического обеспечения подразделений на передовой.

Отдельной темой разговора стало развитие войск беспилотных систем Вооруженных сил России, модернизации вооружения, военной техники, а также средств поражения с учетом опыта применения в зоне специальной военной операции, — говорится в публикации.

Военные корреспонденты в свою очередь выступили с рядом инициатив по совершенствованию мер социальной поддержки для участников специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны РФ запустят рейтинг регионов по количеству мер поддержки для участников СВО, предоставляемых через МФЦ и цифровые сервисы. Соответствующее поручение на межведомственном совещании дал глава ведомства Андрей Белоусов.

Андрей Белоусов
военкоры
встречи
Минобороны
