Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 20:36

Найдена самая дорогая квартира на вторичном рынке в Москве

«Известия»: самая дорогая квартира-вторичка в Москве обойдется в 3,7 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Самым дорогим лотом на вторичном рынке элитной недвижимости Москвы стала квартира площадью 620 кв. м, расположенная в Пресненском районе, передают «Известия». Ее цена составила 3,7 млрд рублей.

На втором месте по стоимости находится объект площадью 1721 кв. м, расположенный в районе Якиманки. Его цена составляет 3,4 млрд рублей. Третье место занимает лот в Пресненском районе площадью 950 кв. м, который предлагается к продаже за 2,9 млрд рублей.

На вторичном рынке элитной недвижимости средняя стоимость квадратного метра составляет около 1,5 млн рублей. При этом средняя цена за весь лот достигает 257 млн рублей.

Эксперты отмечают, что среди дорогой недвижимости есть редкие «трофейные» лоты для ценителей истории и уникальности. Сейчас такие предложения составляют менее 5% элитного жилья в Москве. Высокая стоимость квартир обусловлена престижным расположением, панорамными видами, террасой и камином.

Ранее президент РГР Артемий Шурыгин сообщил, что в 2026 году цены на жилье в России могут вырасти на уровне прогнозируемой инфляции. Снижение ставок по ипотеке будет медленным из-за текущей ключевой ставки.

Москва
квартиры
цены
вторичка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Объявление войны»: Орбан о краже российских активов в Евросоюзе
Черноморский город отражает атаку дронов ВСУ
Лукашенко раскрыл, в каком случае эскалация конфликта на Украине неизбежна
Спасатели обнаружили упавший в Подмосковье самолет
Аналитики отметили в России рост зарплат инженеров и рабочих
«Счастливы вместе», школа танцев, муж: как живет актриса Дарья Сагалова
Крым в 2026 году получит 10 млрд рублей господдержки
Завораживающие фото северного сияния в Ленобласти появились в Сети
Российские боксеры триумфально выступили на ЧМ в Дубае
«Контракт с дьяволом»: Нагиев пошутил, почему люди ходят на «Елки»
В Европе заявили об интеллектуальном ответе России на изъятие активов
Сырский описал ситуацию на фронте для ВСУ
Названы страны-лидеры по поставкам косметики в Россию
Лукашенко предупредил США о «новом Вьетнаме»
Путин передал большой привет оператору FPV-дрона
Белоусов вручил «Золотую Звезду» оператору дрона с позывным Филин
Пентагон подтвердил потери при операции против ИГИЛ в Сирии
Найдена самая дорогая квартира на вторичном рынке в Москве
Директору рынка в Петербурге предъявили обвинение после смертельного пожара
Юбилей, слова о здоровье, жалость к Пугачевой: как живет Светлана Дружинина
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски
Общество

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.