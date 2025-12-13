Найдена самая дорогая квартира на вторичном рынке в Москве «Известия»: самая дорогая квартира-вторичка в Москве обойдется в 3,7 млрд рублей

Самым дорогим лотом на вторичном рынке элитной недвижимости Москвы стала квартира площадью 620 кв. м, расположенная в Пресненском районе, передают «Известия». Ее цена составила 3,7 млрд рублей.

На втором месте по стоимости находится объект площадью 1721 кв. м, расположенный в районе Якиманки. Его цена составляет 3,4 млрд рублей. Третье место занимает лот в Пресненском районе площадью 950 кв. м, который предлагается к продаже за 2,9 млрд рублей.

На вторичном рынке элитной недвижимости средняя стоимость квадратного метра составляет около 1,5 млн рублей. При этом средняя цена за весь лот достигает 257 млн рублей.

Эксперты отмечают, что среди дорогой недвижимости есть редкие «трофейные» лоты для ценителей истории и уникальности. Сейчас такие предложения составляют менее 5% элитного жилья в Москве. Высокая стоимость квартир обусловлена престижным расположением, панорамными видами, террасой и камином.

Ранее президент РГР Артемий Шурыгин сообщил, что в 2026 году цены на жилье в России могут вырасти на уровне прогнозируемой инфляции. Снижение ставок по ипотеке будет медленным из-за текущей ключевой ставки.