11 декабря 2025 в 13:09

В России спрогнозировали изменение цен на жилье в 2026 году

Глава РГР Шурыгин: цены на жилье в России в 2026 году могут вырасти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Цены на жилье в России в 2026 году в среднем могут вырасти в пределах инфляции, заявил NEWS.ru президент Российской гильдии риэлторов (РГР) Артемий Шурыгин. Он предположил, что снижение процентов по ипотечным кредитам с учетом ключевой ставки будет крайне медленным.

Наш тренд показывает, что присутствует разновекторное направление [изменения] цен. <…> Очень многое зависит от локации. Сейчас о «средней по больнице» достаточно сложно говорить, но в целом цены <…> будут расти, — сказал Шурыгин.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко заявил, что в наступающем году стоимость недвижимости в российских новостройках может подскочить на 5,5% и даже выше. Он отметил, что все зависит от инфляции и ключевой ставки.

До этого зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов сообщил, что только 8,3% работающих россиян способны накопить на 20-процентный первый взнос по ипотеке за два года. По данным «СберИндекса», который сравнил средние зарплаты в регионах с актуальными ценами на жилье, между субъектами РФ есть значительные различия.

