В Европе заявили об интеллектуальном ответе России на изъятие активов BI: Россия может готовить интеллектуальный ответ для ЕС после заморозки активов

Россия готова интеллектуально ответить Евросоюзу на ситуацию с бессрочной заморозкой и возможной конфискацией своих активов в Европе, передает издание Business Insider Polska. По информации журналистов, Москва рассматривает вариант, который затрагивает счета типа «С».

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Соответствующий шаг позволяет отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. В публикации говорилось, что речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).

Также бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что распоряжение российскими суверенными активами без согласия РФ возвращает Европу к вековой традиции грабежа, на которой и было основано ее благосостояние. Он отметил, что подобные решения показывают настоящие ценности Запада.

Представитель МИД России Мария Захарова объяснила это решение стремлением Евросоюза любыми способами подорвать урегулирование на Украине.