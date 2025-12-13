Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 21:09

В Европе заявили об интеллектуальном ответе России на изъятие активов

BI: Россия может готовить интеллектуальный ответ для ЕС после заморозки активов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия готова интеллектуально ответить Евросоюзу на ситуацию с бессрочной заморозкой и возможной конфискацией своих активов в Европе, передает издание Business Insider Polska. По информации журналистов, Москва рассматривает вариант, который затрагивает счета типа «С».

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Соответствующий шаг позволяет отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. В публикации говорилось, что речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).

Также бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что распоряжение российскими суверенными активами без согласия РФ возвращает Европу к вековой традиции грабежа, на которой и было основано ее благосостояние. Он отметил, что подобные решения показывают настоящие ценности Запада.

Представитель МИД России Мария Захарова объяснила это решение стремлением Евросоюза любыми способами подорвать урегулирование на Украине.

Евросоюз
активы
Россия
ответы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Объявление войны»: Орбан о краже российских активов в Евросоюзе
Черноморский город отражает атаку дронов ВСУ
Лукашенко раскрыл, в каком случае эскалация конфликта на Украине неизбежна
Спасатели обнаружили упавший в Подмосковье самолет
Аналитики отметили в России рост зарплат инженеров и рабочих
«Счастливы вместе», школа танцев, муж: как живет актриса Дарья Сагалова
Крым в 2026 году получит 10 млрд рублей господдержки
Завораживающие фото северного сияния в Ленобласти появились в Сети
Российские боксеры триумфально выступили на ЧМ в Дубае
«Контракт с дьяволом»: Нагиев пошутил, почему люди ходят на «Елки»
В Европе заявили об интеллектуальном ответе России на изъятие активов
Сырский описал ситуацию на фронте для ВСУ
Названы страны-лидеры по поставкам косметики в Россию
Лукашенко предупредил США о «новом Вьетнаме»
Путин передал большой привет оператору FPV-дрона
Белоусов вручил «Золотую Звезду» оператору дрона с позывным Филин
Пентагон подтвердил потери при операции против ИГИЛ в Сирии
Найдена самая дорогая квартира на вторичном рынке в Москве
Директору рынка в Петербурге предъявили обвинение после смертельного пожара
Юбилей, слова о здоровье, жалость к Пугачевой: как живет Светлана Дружинина
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски
Общество

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.