В одном из российских аэропортов ввели дополнительные ограничения Росавиация: в аэропорту Краснодара введены дополнительные запреты на полеты

В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены дополнительные временные ограничения на выполнение авиарейсов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Эти меры, как подчеркнули в ведомстве, связаны с обеспечением безопасности полетов.

Согласно действующему NOTAM (официальному уведомлению для авиаторов), работа аэропорта для регулярных пассажирских рейсов ограничена определенными часами. В текущем режиме воздушная гавань Краснодара принимает и отправляет регулярные рейсы только в промежутке с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Данные ограничения носят временный характер, однако точные сроки их действия в опубликованном сообщении не указаны.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметил Кореняко.

Введение подобных мер может привести к корректировке расписания вылетов и прилетов для ряда авиакомпаний, обслуживающих данный аэропорт. Пассажирам, у которых запланированы поездки через аэропорт Пашковский, рекомендуется уточнять актуальное время своих рейсов у перевозчиков.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании KLM не смог вовремя покинуть остров Аруба в Карибском море из-за крысы, обнаруженной на борту. Все 254 человека пришлось разместить в отелях, а судно подвергли дезинсекции.