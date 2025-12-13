Распоряжение российскими суверенными активами без согласия РФ возвращает Европу к вековой традиции грабежа, на которой и было основано ее благосостояние, заявил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. По словам основателя партии «Движение социалистов», которые приводит РИА Новости, подобные решения показывают настоящие ценности Запада.

Решение ЕС о заморозке российского имущества — это возвращение к основным общим ценностям Европы, которая свое богатство создала на грабеже колоний. Отъем российского имущества — лишь ожидаемое продолжение традиции, на которой основана Европа, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Соответствующий шаг позволяет отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. В публикации говорилось, что речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей). Представитель МИД России Мария Захарова объяснила это решение стремлением Евросоюза любыми способами подорвать урегулирование на Украине.