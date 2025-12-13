«Отсюда и спешка»: Захарова объяснила решение Евросоюза по активам России Захарова: ЕС решением по активам РФ хочет нанести удар по инициативам Трампа

Распоряжение российскими суверенными активами без согласия РФ говорит о стремлении Евросоюза любыми способами подорвать разрешение кризисной ситуации на Украине, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, речь идет об ударе по мирным инициативам американской стороны.

Отсюда и спешка и выбранное время для принятия решения по российским активам — нанести прямой удар по мирным инициативам президента США Дональда Трампа, — отметила она.

До этого представитель внешнеполитического ведомства назвала распоряжение российскими суверенными активами без согласия РФ противоправным актом. В частности, речь идет о грубом нарушении нормы международного права, объяснила она.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Соответствующий шаг позволяет отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. В публикации говорилось, что речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).