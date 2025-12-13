ЕС предупредили о страшных последствиях аферы с активами России BZ: Евросоюз заплатит высокую цену за аферу с активами России

Евросоюз столкнется с долгими политическими последствиями на фоне аферы с российскими активами, заявил изданию Berliner Zeitung профессор международного права в Университетском колледже Лондона, лектор в Королевском колледже Лондона Роберт Вольтерра. По его словам, в Европе поступились верховенством права.

Преднамеренное нарушение верховенства права — это нарушение основополагающих принципов, на которых якобы основан ЕС. Любое будущее заявление союза о том, что он проводит «моральную внешнюю политику», вызовет обвинения в «лицемерии» со стороны других государств. ЕС будет платить за это высокую цену в течение долгого времени, — подчеркнул профессор.

Поступок Евросоюза может создать прецедент в международном праве, которым потом воспользуются другие страны. По словам эксперта, это может привести к конфискации суверенных активов у членов ЕС.

Ранее британский журналист Джонни Миллер заявил, что Евросоюз, приняв решение о бессрочной заморозке российских активов, нанес удар в первую очередь по самому себе. С его слов, в политике объединения наблюдались признаки саморазрушения.