Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 11:00

Морковь, изюм и ложка корицы! Пеку английский морковный торт. Классика, которая стала хитом во всем мире

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется порадовать себя и близких не просто сладким, но и по-настоящему душевным, домашним угощением, на помощь приходит проверенная временем классика. Английский морковный торт — это не просто десерт, а целая философия уюта и гостеприимства. Его влажная, нежная текстура, насыщенный аромат корицы и сладость изюма создают неповторимую гармонию вкуса, которая покорила весь мир. Этот торт идеально сочетается с чашкой чая с молоком, превращая обычный вечер в маленький праздник. И что самое приятное — для его приготовления не требуются экзотические ингредиенты или особые кулинарные навыки, только хорошее настроение и любовь к выпечке.

Вам понадобится: для коржа — 250 г муки, 250 г тёртой моркови, 200 г сахара, 3 яйца, 150 мл растительного масла, 100 г изюма, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. соды, 2 ч. л. молотой корицы, щепотка соли; для крема — 200 г сливочного сыра, 100 г сливочного масла, 150 г сахарной пудры, ванилин. Духовку разогрейте до 180 °C. Форму для выпечки застелите пергаментом. Морковь натрите на мелкой тёрке, изюм промойте и обсушите. В миске взбейте яйца с сахаром до пышности, тонкой струйкой влейте масло, продолжая взбивать. Добавьте морковь и изюм. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем, содой, корицей и солью. Постепенно введите сухую смесь в жидкую, аккуратно перемешивая лопаткой. Выложите тесто в форму и выпекайте 45–50 минут до готовности. Дайте коржу полностью остыть. Для крема взбейте размягчённое масло с сахарной пудрой, добавьте сливочный сыр и ванилин, взбивайте до гладкости. Разрежьте остывший корж пополам, промажьте кремом, соберите торт. Верх и бока также покройте кремом. Украсьте по желанию грецкими орехами или тёртой морковью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Пару ложек халвы и немного сливочного масла! Легко готовлю турецкие «халва-курабье». Тающее во рту печенье к крепкому кофе или чаю
Общество
Пару ложек халвы и немного сливочного масла! Легко готовлю турецкие «халва-курабье». Тающее во рту печенье к крепкому кофе или чаю
Сельдь в пальто: знаменитая шуба для тех, кто ненавидит свеклу
Семья и жизнь
Сельдь в пальто: знаменитая шуба для тех, кто ненавидит свеклу
Забудьте о сложных рецептах, этот «Наполеон» готовится в два счета: то, что нужно в Новый год
Общество
Забудьте о сложных рецептах, этот «Наполеон» готовится в два счета: то, что нужно в Новый год
Забудьте про «Прагу»! Готовлю «Бархатную ночь» — темно-шоколадные коржи с вишневым конфитюром. Просто, вкусно и необычно
Общество
Забудьте про «Прагу»! Готовлю «Бархатную ночь» — темно-шоколадные коржи с вишневым конфитюром. Просто, вкусно и необычно
Два яблока и ложка меда! Готовлю яблочные «шапочки» с корицей. Мягкие внутри и с хрустящей сахарной корочкой
Общество
Два яблока и ложка меда! Готовлю яблочные «шапочки» с корицей. Мягкие внутри и с хрустящей сахарной корочкой
рецепты
торты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Помощник Путина высказался об измененном мирном плане по Украине
Настоящая икра форели: старинный рецепт сухого посола
В Кремле озвучили, что сподвигло Зеленского согласиться на выборы
Скандального бьюти-блогера избили в салоне красоты
Раскрыто, почему Трамп «носится» с идеей ядерного разоружения с РФ и Китаем
Ушаков рассказал о планах Путина по зарубежным визитам до конца года
В Кремле не знают о возможной встрече Трампа с Украиной и ЕС
Биолог объяснила, поможет ли ежегодная вакцина от гонконгского гриппа
Эминем и Шнуров вошли в список артистов, реализовавших себя вне музыки
Опрос показал, сколько россиян не поддерживают решение по делу Долиной
Ушаков объяснил, зачем Зеленскому нужны выборы
Диетолог назвала главную пользу красной икры в зимний период
В Кремле оценили турецкое посредничество в украинском урегулировании
Одно блюдо из России вошло в мировой антирейтинг отвратительной еды
В России заочно приговорили девять представителей МУС
Продюсера «Ласкового мая» хотят арестовать по делу о мошенничестве
Адвокат отреагировала на новость о переводе Блиновской в VIP-отряд
Известного рэпера выбрали почетным тренером олимпийской сборной США
Психолог назвала неочевидный способ борьбы с предновогодним стрессом
Подростка отправили в колонию за связь с неонациостами
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.