Морковь, изюм и ложка корицы! Пеку английский морковный торт. Классика, которая стала хитом во всем мире

Когда хочется порадовать себя и близких не просто сладким, но и по-настоящему душевным, домашним угощением, на помощь приходит проверенная временем классика. Английский морковный торт — это не просто десерт, а целая философия уюта и гостеприимства. Его влажная, нежная текстура, насыщенный аромат корицы и сладость изюма создают неповторимую гармонию вкуса, которая покорила весь мир. Этот торт идеально сочетается с чашкой чая с молоком, превращая обычный вечер в маленький праздник. И что самое приятное — для его приготовления не требуются экзотические ингредиенты или особые кулинарные навыки, только хорошее настроение и любовь к выпечке.

Вам понадобится: для коржа — 250 г муки, 250 г тёртой моркови, 200 г сахара, 3 яйца, 150 мл растительного масла, 100 г изюма, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. соды, 2 ч. л. молотой корицы, щепотка соли; для крема — 200 г сливочного сыра, 100 г сливочного масла, 150 г сахарной пудры, ванилин. Духовку разогрейте до 180 °C. Форму для выпечки застелите пергаментом. Морковь натрите на мелкой тёрке, изюм промойте и обсушите. В миске взбейте яйца с сахаром до пышности, тонкой струйкой влейте масло, продолжая взбивать. Добавьте морковь и изюм. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем, содой, корицей и солью. Постепенно введите сухую смесь в жидкую, аккуратно перемешивая лопаткой. Выложите тесто в форму и выпекайте 45–50 минут до готовности. Дайте коржу полностью остыть. Для крема взбейте размягчённое масло с сахарной пудрой, добавьте сливочный сыр и ванилин, взбивайте до гладкости. Разрежьте остывший корж пополам, промажьте кремом, соберите торт. Верх и бока также покройте кремом. Украсьте по желанию грецкими орехами или тёртой морковью.

