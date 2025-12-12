Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 10:30

Пару ложек халвы и немного сливочного масла! Легко готовлю турецкие «халва-курабье». Тающее во рту печенье к крепкому кофе или чаю

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите удивить гостей необычным восточным десертом, который готовится за считаные минуты и требует минимум ингредиентов? Тогда турецкое печенье «халва-курабье» — ваш идеальный выбор. Это лакомство — прекрасный пример того, как простота рождает изысканность: нежная, рассыпчатая текстура, напоминающая песочное печенье, сочетается с узнаваемым вкусом халвы и тонким ароматом ванили. Оно буквально тает во рту, оставляя послевкусие орехов и кунжута, и составляет идеальную пару к крепкому кофе или ароматному чаю. Это печенье не только очень вкусное, но и невероятно быстрое в приготовлении, что делает его идеальным решением для нежданных гостей или внезапного желания сладкого.

Вам понадобится: 200 г сливочного масла (комнатной температуры), 1 стакан кукурузного крахмала (около 130 г), 1 стакан пшеничной муки (около 130 г), ½ стакана сахарной пудры (около 60 г), 100 г мелкой кунжутной или подсолнечной халвы, 1 чайная ложка ванильного экстракта. Духовку разогрейте до 180 °C. Противень застелите пергаментом для выпечки. В глубокой миске разомните мягкое масло с сахарной пудрой до однородной кремообразной массы. Добавьте ванильный экстракт. Халву раскрошите пальцами на очень мелкие крошки. Просейте в миску с масляной смесью муку и кукурузный крахмал. Добавьте крошки халвы. Сначала перемешайте ингредиенты ложкой, а затем быстро замесите мягкое однородное тесто руками. Оно будет немного липнуть к пальцам — это нормально. Скатайте из теста небольшие шарики размером с грецкий орех и выложите их на противень, слегка прижимая сверху вилкой, чтобы образовался узор. Выпекайте печенье 15–20 минут, пока оно не станет слегка золотистым по краям. Важно не передержать его, чтобы сохранилась нежная текстура. Дайте печенью полностью остыть на противне — в горячем виде оно очень хрупкое. Перед подачей можно слегка посыпать сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Сельдь в пальто: знаменитая шуба для тех, кто ненавидит свеклу
Семья и жизнь
Сельдь в пальто: знаменитая шуба для тех, кто ненавидит свеклу
Горсть ягод и пара яиц! Жарю голландские поффертьес. Пушистые мини-оладьи с нежной серединкой
Общество
Горсть ягод и пара яиц! Жарю голландские поффертьес. Пушистые мини-оладьи с нежной серединкой
Беру целый апельсин с кожурой и делаю печенье — мой секрет самой сочной и ароматной начинки
Общество
Беру целый апельсин с кожурой и делаю печенье — мой секрет самой сочной и ароматной начинки
Пеку противень бисквита и сворачиваю: мандариновый рулет за 30 минут — обалденный десерт без кучи вредного масла
Общество
Пеку противень бисквита и сворачиваю: мандариновый рулет за 30 минут — обалденный десерт без кучи вредного масла
Готовлю «Людовик» — пирог, который заставляет гостей забыть о существовании шарлотки. Делюсь формулой успеха
Общество
Готовлю «Людовик» — пирог, который заставляет гостей забыть о существовании шарлотки. Делюсь формулой успеха
рецепты
завтраки
печенье
десерты
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт опроверг новый миф об опасности фруктозы
Помощник Путина высказался об измененном мирном плане по Украине
Настоящая икра форели: старинный рецепт сухого посола
В Кремле озвучили, что сподвигло Зеленского согласиться на выборы
Скандального бьюти-блогера избили в салоне красоты
Раскрыто, почему Трамп «носится» с идеей ядерного разоружения с РФ и Китаем
Ушаков рассказал о планах Путина по зарубежным визитам до конца года
В Кремле не знают о возможной встрече Трампа с Украиной и ЕС
Биолог объяснила, поможет ли ежегодная вакцина от гонконгского гриппа
Эминем и Шнуров вошли в список артистов, реализовавших себя вне музыки
Опрос показал, сколько россиян не поддерживают решение по делу Долиной
Ушаков объяснил, зачем Зеленскому нужны выборы
Диетолог назвала главную пользу красной икры в зимний период
В Кремле оценили турецкое посредничество в украинском урегулировании
Одно блюдо из России вошло в мировой антирейтинг отвратительной еды
В России заочно приговорили девять представителей МУС
Продюсера «Ласкового мая» хотят арестовать по делу о мошенничестве
Адвокат отреагировала на новость о переводе Блиновской в VIP-отряд
Известного рэпера выбрали почетным тренером олимпийской сборной США
Психолог назвала неочевидный способ борьбы с предновогодним стрессом
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.