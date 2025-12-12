Пару ложек халвы и немного сливочного масла! Легко готовлю турецкие «халва-курабье». Тающее во рту печенье к крепкому кофе или чаю

Хотите удивить гостей необычным восточным десертом, который готовится за считаные минуты и требует минимум ингредиентов? Тогда турецкое печенье «халва-курабье» — ваш идеальный выбор. Это лакомство — прекрасный пример того, как простота рождает изысканность: нежная, рассыпчатая текстура, напоминающая песочное печенье, сочетается с узнаваемым вкусом халвы и тонким ароматом ванили. Оно буквально тает во рту, оставляя послевкусие орехов и кунжута, и составляет идеальную пару к крепкому кофе или ароматному чаю. Это печенье не только очень вкусное, но и невероятно быстрое в приготовлении, что делает его идеальным решением для нежданных гостей или внезапного желания сладкого.

Вам понадобится: 200 г сливочного масла (комнатной температуры), 1 стакан кукурузного крахмала (около 130 г), 1 стакан пшеничной муки (около 130 г), ½ стакана сахарной пудры (около 60 г), 100 г мелкой кунжутной или подсолнечной халвы, 1 чайная ложка ванильного экстракта. Духовку разогрейте до 180 °C. Противень застелите пергаментом для выпечки. В глубокой миске разомните мягкое масло с сахарной пудрой до однородной кремообразной массы. Добавьте ванильный экстракт. Халву раскрошите пальцами на очень мелкие крошки. Просейте в миску с масляной смесью муку и кукурузный крахмал. Добавьте крошки халвы. Сначала перемешайте ингредиенты ложкой, а затем быстро замесите мягкое однородное тесто руками. Оно будет немного липнуть к пальцам — это нормально. Скатайте из теста небольшие шарики размером с грецкий орех и выложите их на противень, слегка прижимая сверху вилкой, чтобы образовался узор. Выпекайте печенье 15–20 минут, пока оно не станет слегка золотистым по краям. Важно не передержать его, чтобы сохранилась нежная текстура. Дайте печенью полностью остыть на противне — в горячем виде оно очень хрупкое. Перед подачей можно слегка посыпать сахарной пудрой.

