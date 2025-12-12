Военэксперт объяснил, почему торги за территории обернутся для Киева бедой Военэксперт Кнутов: ВС РФ будут освобождать города, пока Киев торгуется за земли

Российская армия будет освобождать города, пока Киев ведет торги за территории, заявил NEWS.ru историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал опубликованный украинской прессой пункт из мирного плана президента США Дональда Трампа, согласно которому ВСУ могут оставить Донбасс в обмен на Харьковскую, Сумскую и Днепропетровскую области. По словам военного эксперта, ВС РФ уже добились успехов, освободив Лиман и Северск.

Сейчас сложно давать какие-то прогнозы касательно территориального вопроса. Но один факт известен точно: чем дольше Украина будет затягивать конфликт, тем больше потеряет. Если бы [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) сейчас согласился на мирное урегулирование, можно было бы допустить какие-то компромиссы с нашей стороны. Но если он будет продолжать стоять на своем, то Украина может потерять Харьковскую, Сумскую и Днепропетровскую области. Выход ВС РФ к Запорожью уже осуществляется. Освобождение Донбасса просматривается уже очень-очень хорошо, — высказался Кнутов.

Он подчеркнул, что помимо американского мирного плана стало известно о документе, разрабатываемом Киевом совместно со странами Европейского союза. По мнению эксперта, переговоры, вероятно, будут продолжены, но их исход на 90% будет зависеть от действий ВС России.

Если мы завершим операцию по освобождению Красноармейско-Дмитровской агломерации, а затем двинемся на Славянск и Краматорск, а туда мы уже подходим, это будет сильный удар для Киева. Сейчас Лиман освобожден, Северск освобожден, поэтому дорога на Славянск открыта. Дальше, соответственно, остается Дружковка и Константиновка, где уже идут бои. Сейчас в Запорожье бои идут успешно, в Гуляйполе, да и в других местах движутся наши войска достаточно эффективно, — добавил Кнутов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил сомнения в том, что Украина действительно оставит Донбасс в обмен на Харьковскую, Сумскую и Днепропетровскую области. По его мнению, Россия уже усвоила урок о ненадежности Украины.