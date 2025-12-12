Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 12:11

Военэксперт объяснил, почему торги за территории обернутся для Киева бедой

Военэксперт Кнутов: ВС РФ будут освобождать города, пока Киев торгуется за земли

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российская армия будет освобождать города, пока Киев ведет торги за территории, заявил NEWS.ru историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал опубликованный украинской прессой пункт из мирного плана президента США Дональда Трампа, согласно которому ВСУ могут оставить Донбасс в обмен на Харьковскую, Сумскую и Днепропетровскую области. По словам военного эксперта, ВС РФ уже добились успехов, освободив Лиман и Северск.

Сейчас сложно давать какие-то прогнозы касательно территориального вопроса. Но один факт известен точно: чем дольше Украина будет затягивать конфликт, тем больше потеряет. Если бы [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) сейчас согласился на мирное урегулирование, можно было бы допустить какие-то компромиссы с нашей стороны. Но если он будет продолжать стоять на своем, то Украина может потерять Харьковскую, Сумскую и Днепропетровскую области. Выход ВС РФ к Запорожью уже осуществляется. Освобождение Донбасса просматривается уже очень-очень хорошо, — высказался Кнутов.

Он подчеркнул, что помимо американского мирного плана стало известно о документе, разрабатываемом Киевом совместно со странами Европейского союза. По мнению эксперта, переговоры, вероятно, будут продолжены, но их исход на 90% будет зависеть от действий ВС России.

Если мы завершим операцию по освобождению Красноармейско-Дмитровской агломерации, а затем двинемся на Славянск и Краматорск, а туда мы уже подходим, это будет сильный удар для Киева. Сейчас Лиман освобожден, Северск освобожден, поэтому дорога на Славянск открыта. Дальше, соответственно, остается Дружковка и Константиновка, где уже идут бои. Сейчас в Запорожье бои идут успешно, в Гуляйполе, да и в других местах движутся наши войска достаточно эффективно, — добавил Кнутов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил сомнения в том, что Украина действительно оставит Донбасс в обмен на Харьковскую, Сумскую и Днепропетровскую области. По его мнению, Россия уже усвоила урок о ненадежности Украины.

Донбасс
Украина
Россия
ВС РФ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фермеры облили навозом флаг Франции и ЕС
Не сдержала слез на концерте: у Долиной сдают нервы из-за квартиры? Детали
Жительницу Ямала оштрафовали за нападение на полицейских
Более 30 беспилотников сбили в российских регионах за пять часов
В Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу
В России вынесли первый приговор за самовыгул собаки
Креативный директор «Союзмультфильма» оказалась в базе «Миротворца»
Трое подростков обстреляли прохожего из сигнального пистолета
“Кубок вкуса”: подаем “Оливье” на Новый год в апельсиновых чашах
Стало известно, сколько продлились переговоры Путина и Пезешкиана
Засунул жену в блендер: абьюзер превратил тело «Мисс Швейцария» в кашу
Бразильский футболист ответил на слухи об уходе из «Зенита»
Euroclear ответил на сообщения об иске Центробанка
Криминалист ответил, будут ли у Блиновской привилегии во владимирской ИК
Губернатор Херсонской области раскрыл смертельные последствия атак ВСУ
Магнитные бури сегодня, 12 декабря: что будет завтра, скачки давления
Момент взрыва в Калифорнии попал на видео
Россиян бесплатно пустили на парковку в Диснейленде из-за национальности
«Сбегут в курьеры»: в Госдуме назвали две профессии с дефицитом кадров
В Калифорнии дом взлетел на воздух из-за утечки газа
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.