Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 11:33

«Обманывались не раз»: в ГД усомнились в идее обмена территорий на Донбасс

Колесник усомнился в гарантиях, что ВСУ оставят Донбасс в обмен на три области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В гарантии того, что ВСУ действительно оставят Донбасс в обмен на Харьковскую, Сумскую и Днепропетровскую области, верится с трудом, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя опубликованный украинской прессой пункт из мирного плана президента США Дональда Трампа. По мнению депутата, Россия усвоила урок, что не стоит доверять Украине.

Харьковская, Днепропетровская и Сумская области пока не под контролем ВС РФ. Тут надо каждое слово через сито просеивать. Мы уже не раз обманывались украинскими властями. Но самое главное, чтобы мы не повторили прошлых ошибок, когда наше хорошее отношение оценивалось как слабость и нас пытались как-то обмануть. [Станет ли Россия обменивать три области на Донбасс] — это уже решение верховного главнокомандующего [Владимира Путина] и людей, которые глубоко погружены в проблему и имеют опыт работы с украинскими властями. Кто даст гарантии, что ВСУ действительно оставят Донбасс? И на каких условиях? — высказался Колесник.

Ранее сообщалось, что Украина планирует создать свободную экономическую зону в Донбассе. Киев надеется, что это привлечет внимание Трампа. В частности, украинские власти предложат Вашингтону создать в Донбассе особую зону для работы американского бизнеса.

Госдума
Донбасс
Украина
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, при каком условии курс доллара в России может упасть до 60 рублей
НАБУ более двух лет прослушивало одного из «Слуг народа»
Военэксперт объяснил, почему торги за территории обернутся для Киева бедой
Терапевт опроверг новый миф об опасности фруктозы
Помощник Путина высказался об измененном мирном плане по Украине
Настоящая икра форели: старинный рецепт сухого посола
В Кремле озвучили, что сподвигло Зеленского согласиться на выборы
Скандального бьюти-блогера избили в салоне красоты
Раскрыто, почему Трамп «носится» с идеей ядерного разоружения с РФ и Китаем
Ушаков рассказал о планах Путина по зарубежным визитам до конца года
В Кремле не знают о возможной встрече Трампа с Украиной и ЕС
Биолог объяснила, поможет ли ежегодная вакцина от гонконгского гриппа
Эминем и Шнуров вошли в список артистов, реализовавших себя вне музыки
Опрос показал, сколько россиян не поддерживают решение по делу Долиной
Ушаков объяснил, зачем Зеленскому нужны выборы
Диетолог назвала главную пользу красной икры в зимний период
В Кремле оценили турецкое посредничество в украинском урегулировании
Одно блюдо из России вошло в мировой антирейтинг отвратительной еды
В России заочно приговорили девять представителей МУС
Продюсера «Ласкового мая» хотят арестовать по делу о мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.