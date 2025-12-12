«Обманывались не раз»: в ГД усомнились в идее обмена территорий на Донбасс Колесник усомнился в гарантиях, что ВСУ оставят Донбасс в обмен на три области

В гарантии того, что ВСУ действительно оставят Донбасс в обмен на Харьковскую, Сумскую и Днепропетровскую области, верится с трудом, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя опубликованный украинской прессой пункт из мирного плана президента США Дональда Трампа. По мнению депутата, Россия усвоила урок, что не стоит доверять Украине.

Харьковская, Днепропетровская и Сумская области пока не под контролем ВС РФ. Тут надо каждое слово через сито просеивать. Мы уже не раз обманывались украинскими властями. Но самое главное, чтобы мы не повторили прошлых ошибок, когда наше хорошее отношение оценивалось как слабость и нас пытались как-то обмануть. [Станет ли Россия обменивать три области на Донбасс] — это уже решение верховного главнокомандующего [Владимира Путина] и людей, которые глубоко погружены в проблему и имеют опыт работы с украинскими властями. Кто даст гарантии, что ВСУ действительно оставят Донбасс? И на каких условиях? — высказался Колесник.

Ранее сообщалось, что Украина планирует создать свободную экономическую зону в Донбассе. Киев надеется, что это привлечет внимание Трампа. В частности, украинские власти предложат Вашингтону создать в Донбассе особую зону для работы американского бизнеса.