Ушаков высказался об обновленном мирном плане по Украине

Российская сторона пока не видела обновленной версии плана мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков. Корректировки документа были сделаны в ходе контактов американских и украинских представителей, передает ТАСС.
Пока после всех этих рабочих переговоров [США] с Украиной нам должны показать бумаги. Идет активный мозговой штурм. Откорректированных версий американских проектов мы не видели, — сказал Ушаков.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа выразила недовольство ходом урегулирования конфликта на Украине. По словам представителя Белого дома Кэролайн Ливитт, американская сторона ждет от Москвы и Киева реальных шагов, а не продолжения диалога ради диалога. Вашингтон не намерен довольствоваться лишь формальными консультациями.
До этого президент Украины Владимир Зеленский допустил, что в стране может состояться референдум по территориальному вопросу. При этом глава государства отметил, что пока неизвестно, как его будут проводить.