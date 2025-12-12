Ушаков высказался об обновленном мирном плане по Украине

Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Российская сторона пока не видела обновленной версии плана мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков. Корректировки документа были сделаны в ходе контактов американских и украинских представителей, передает ТАСС.

Пока после всех этих рабочих переговоров [США] с Украиной нам должны показать бумаги. Идет активный мозговой штурм. Откорректированных версий американских проектов мы не видели, — сказал Ушаков.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа выразила недовольство ходом урегулирования конфликта на Украине. По словам представителя Белого дома Кэролайн Ливитт, американская сторона ждет от Москвы и Киева реальных шагов, а не продолжения диалога ради диалога. Вашингтон не намерен довольствоваться лишь формальными консультациями.

До этого президент Украины Владимир Зеленский допустил, что в стране может состояться референдум по территориальному вопросу. При этом глава государства отметил, что пока неизвестно, как его будут проводить.

