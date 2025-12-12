Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 13:10

Момент взрыва в Калифорнии попал на видео

Взрыв газа в Калифорнии, в результате которого пострадали шесть человек, показали на видео. На кадрах дом буквально поднимается волной. В этот момент там велись строительные работы – рядом можно заметить кран. Карты с места происшествия опубликовал ТАСС.

По последним данным, пострадали шесть человек, несколько соседних зданий были повреждены. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

До этого в Сети появились видеокадры с места происшествия в Твери, где беспилотник поразил многоэтажный жилой дом. На записях видны масштабные повреждения здания, пожар и работа спасателей.

Также в интернете опубликовали снимок с места взрыва в городе Петров Вал Волгоградской области. На кадрах можно увидеть повреждения и осевшую крышу здания.

Тем временем зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что сотрудникам газовой службы в России могут разрешить по решению суда входить в квартиры без спроса для проверки газового оборудования. По его словам, законопроект уже принят в первом чтении и готовится ко второму.

