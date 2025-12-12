Магнитные бури сегодня, 12 декабря: что будет завтра, скачки давления

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 12 декабря 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как пережить бурю?

Будут ли магнитные бури 12 и 13 декабря

По прогнозу на сайте ИКИ РАН, сегодня, 12 декабря, магнитосфера Земли будет преимущественно в спокойном состоянии. Кр-индекс большую часть времени будет находиться в районе трех единиц, однако между 03:00 и 12:00 мск возможны геомагнитные всплески выше четырех единиц, предположила модель. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемых значениях.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 3)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли пять новых вспышек: три из них относятся к классу C (слабые), две — классу M (средние). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 6,6. В пресс-службе лаборатории солнечной астрономии отметили падение солнечной активности, однако вероятность сильных вспышек сохраняется.

«На Солнце вторые сутки регистрируется довольно быстрое снижение уровня вспышечной активности, пик которой пришелся на период 8–10 декабря. За эти три дня <...> было зарегистрировано около 70 вспышек, в том числе 15 событий среднего класса M и одна вспышка высшего уровня X — <...> в ночь с 7 на 8 декабря. За 11-е число (вчера) произошло уже только 12 вспышек, включая одно событие класса M. Сегодня, за первую половину дня по московскому времени, зафиксировано лишь пять событий», — напомнили астрономы.

Ученые добавили, что на Солнце сформировался крупнейший в этом году комплекс пятен, способный произвести события очень большой силы; вместе с тем прямо напротив крупных активных центров сейчас проходит траектория движения межзвездного гостя 3I/ATLAS.

«Хотя объект находится примерно в 300 миллионах километров от Солнца, выбросы плазмы легко преодолевают такие расстояния и достигают после вспышек даже Марса (где их напрямую регистрируют орбитальные аппараты) и Юпитера», — уточнили в ИКИ РАН.

Портал my-calend пишет, что в пятницу, 12 декабря, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

В субботу, 13 декабря, по прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 40%, магнитных бурь — 36%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех-четырех единиц.

Как пережить магнитную бурю

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин советует метеозависимым людям отказаться от употребления кофе и алкогольных напитков в период геомагнитных возмущений, потому что это может привести к ухудшению самочувствия.

«Внутри сосудов есть красные кровяные тельца — эритроциты, они имеют способность намагничиваться и склеиваться в капиллярах. Когда человек пьет кофе, чай или алкоголь, они тоже склеиваются. Если пить их во время магнитной бури, эти факторы накладываются друг на друга, начинаются проблемы с капиллярным кровотоком, повышается давление и увеличивается нагрузка на сердце», — заявил медик.

Диетолог Елена Устинова порекомендовала в период геомагнитных бурь избегать активной и интеллектуальной деятельности, а также высыпаться, чтобы снизить нагрузку на организм.

«Чтобы облегчить свое самочувствие, во время магнитных бурь не надо планировать никаких важных дел, встреч. Избегайте активной или интеллектуальной деятельности. Кроме этого, необходимо употреблять очень много чистой воды: чем жиже наша кровь, тем легче ей „бежать“ по сосудам. Очень важно избегать стрессовых ситуаций и общения с неадекватными людьми, а также посещения торговых центров и парков аттракционов», — рассказала она.

