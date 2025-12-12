Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 декабря: где сбои в РФ

Сегодня, 12 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 12 декабря

Мобильный интернет работает с перебоями во множестве регионов, свидетельствует статистика на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Абоненты жалуются, что не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

На первом месте в антирейтинге оказался мобильный оператор T2. Жалобы регистрируются из Санкт-Петербурга — 71%, Москвы — 11%, Ленобласти — 5%, Краснодарского края — 3%, Московской, Рязанской, Воронежской, Архангельской, Псковской, Калининградской, Вологодской, Калужской, Владимирской, Смоленской областей — по 1%.

На других операторов также поступают жалобы. Абоненты МТС фиксируют сбои в Санкт-Петербурге (58%), Москве (15%), Краснодарском крае (6%); «Билайна» — в Санкт-Петербурге (61%), Москве (13%), Ярославской области (6%); «МегаФона» — в Санкт-Петербурге (51%), Ленобласти (9%), Москве (8%); Yota — в Санкт-Петербурге (40%), Москве (13%), на Сахалине (6%).

Почему не работает мобильный интернет 12 декабря

Интернет может работать со сбоями или не функционировать вообще из-за угрозы атаки БПЛА — мера принимается специально, чтобы оставить дроны без источника связи, которым могут выступать базовые станции, и призвана обеспечить безопасность населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов.

Власти российских регионов, как правило, предупреждают о возможных неудобствах, связанных с ограничением работы мобильного интернета, когда информируют население об угрозе атаки БПЛА. Так, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рано утром 12 декабря сообщил, что на территории региона объявлена опасность БПЛА. Предупреждение действовало с 04:39 до 06:45 мск.

«Возможно понижение скорости мобильного интернета», — добавил Дрозденко.

Тем не менее заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Там подчеркнули, что меры отменяются, как только это позволяет оперативная обстановка.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 12 декабря средства ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников в границах страны. 63 дрона сбили в Брянской области, восемь — в Ярославской, четыре — в Московской, по три — в Смоленской и Тверской, по два — в Тамбовской и Тульской, по одному — в Орловской и Ростовской. Три беспилотника подавили над Черным морем.

Какие сайты работают во время отключения интернета

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

Отключат ли мобильный интернет на постоянной основе

Власти Ульяновской области сообщили об отключении мобильного интернета в зоне объектов специального назначения до завершения СВО. Подобная практика может распространиться на разные регионы, предположил глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с NEWS.ru заявил, что в большинстве субъектов России, в том числе в Москве, не станут отключать мобильный интернет на постоянной основе.

«Это связано с тем, что в каждом субъекте РФ своя ситуация. Где-то очень хорошо работают системы ПВО, и те проблемы, которые нам создает Украина, решаются без отключения интернета», — объяснил он.

По мнению парламентария, под постоянное отключение мобильного интернета подпадут не более пяти регионов РФ.

