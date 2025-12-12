Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 декабря

Украинские военные атаковали российские регионы беспилотниками. Какие территории оказались в опасности в ночь на 12 декабря?

Какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью 12 декабря

Ночью подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы уничтожили два украинских беспилотника, написал в своем Telegram-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Напоминаю, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112», — отметил глава региона.

Кроме того, силы противовоздушной обороны ВС РФ отразили ночную атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, атака была отражена в нескольких населенных пунктах.

«Атака БПЛА отражена ночью в Ростове, Таганроге и Верхнедонском районе. Люди не пострадали», — написал он.

Российские военные уничтожили четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы, информировал мэр столицы Сергей Собянин. В каком районе их сбили и к какому типу принадлежали дроны, он не уточнил.

Первое сообщение о сбитом беспилотнике противника Собянин опубликовал в 02:52 мск. Пост о еще трех уничтоженных дронах — в 05:43 мск.

Telegram-канал SHOT передавал, что в небе над Сочи и Туапсе в ночь на 12 декабря раздались мощные взрывы, также наблюдались вспышки. По информации канала, это сработала система противовоздушной обороны по уничтожению беспилотников. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

Как писал SHOT, в районе Лазаревского района Сочи и соседнего Туапсе прогремело не менее пяти взрывов. По версии канала, были видны яркие вспышки в ночном небе со стороны Черного моря. Кроме того, в городе сработала сирена воздушной тревоги, а на территории Сочи официально объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Помимо этого, в результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Твери пострадали семь человек, в том числе ребенок, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев. Им оказали медицинскую помощь в больнице.

На месте происшествия была организована эвакуация жителей пострадавшего многоквартирного дома. Все необходимые силы и средства задействовали для ликвидации последствий атаки.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 11 декабря в Новгородской области работала система противовоздушной обороны, сообщал в Telegram-канале губернатор региона Александр Дронов. По его информации, в повышенную готовность были приведены все оперативные службы. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

«Прошу сохранять спокойствие. Ситуацию держу на личном контроле», — обратился глава области к согражданам.

В воздушном пространстве Ленинградской области был введен режим опасности беспилотных летательных аппаратов, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Он добавил, что в это время возможно снижение скорости мобильного интернета.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал он.

Силами противовоздушной обороны были уничтожены еще 26 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, летевших в сторону Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

