ПВО уничтожила еще несколько дронов ВСУ под Москвой

Силами противовоздушной обороны уничтожено еще три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, летевших в сторону Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. В каком районе их сбили и к какому типу принадлежали дроны, он не уточнил. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

Уничтожены еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Первое сообщение о сбитом беспилотнике противника он опубликовал в 02:52 мск. Пост о еще трех уничтоженных дронах — в 05:43 мск.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Сочи и Туапсе в ночь на 12 декабря раздались мощные взрывы, также наблюдались вспышки. По информации канала, это сработала система противовоздушной обороны по уничтожению беспилотников. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

До этого стало известно, что за три часа дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Пресс-служба Минобороны Российской Федерации проинформировала, что дроны противника атаковали два региона — Брянскую и Ростовскую области.