Дрон ВСУ уничтожили на подлете к Москве

Силами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, двигавшийся в сторону Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он не уточнил, в каком районе был сбит дрон противника и какого он был типа. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Сочи и Туапсе в ночь на 12 декабря раздались мощные взрывы, также наблюдались вспышки. По информации канала, это сработала система противовоздушной обороны по уничтожению беспилотников. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

До этого стало известно, что за три часа дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Пресс-служба Минобороны Российской Федерации проинформировала, что дроны противника атаковали два региона — Брянскую и Ростовскую области.