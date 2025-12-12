Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 06:47

Силы ПВО сработали в Ростовской области

Слюсарь: силы ПВО сбили беспилотники над Ростовом-на-Дону и Таганрогом

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы противовоздушной обороны ВС РФ отразили ночную атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, атака была отражена в нескольких населенных пунктах. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Атака БПЛА отражена ночью в Ростове, Таганроге и Верхнедонском районе. Люди не пострадали, — написал Юрий Слюсарь.

Он добавил, что информация о возможных последствиях инцидента на земле в настоящее время уточняется. Службы экстренного реагирования работают в штатном режиме, проводя осмотр территорий на предмет обнаружения обломков или повреждений.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Твери пострадали семь человек, в том числе ребенок. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев отметил, что им уже оказывается медицинская помощь в больнице.

До этого стало известно, что за три часа дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Дроны противника атаковали два региона — Брянскую и Ростовскую области. В результате происшествий никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

Ростовская область
Юрий Слюсарь
атаки
ПВО
