Изоляция «полка смерти» ВСУ, атака на Тверь: новости СВО на утро 12 декабря

Семь человек пострадали в результате удара украинского БПЛА по многоэтажному дому в Твери, 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ оказался изолирован в Сумской области, наемники начали активно разрывать контракт с армией Украины из-за возможного расформирования иностранных легионов. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 11 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

«Полк смерти» ВСУ оказался изолирован в зоне СВО

Известный в СМИ как «полк смерти» 225-й отдельный штурмовой полк Вооруженных сил Украины несет значительные потери на одном из участков в Сумской области, рассказал командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным Каштан. По его информации, подразделение отрезано от логистики.

Удары по противнику наносятся круглосуточно, обратил внимание военный. Кроме так называемого полка смерти, на этом участке стоит 21-я бригада ВСУ.

Наемники активно расторгают контракты с украинской армией

Массовый отток иностранных наемников из Вооруженных сил Украины связан с планами командования расформировать иностранные легионы, сообщают источники в силовых структурах РФ. По имеющейся информации, руководство ВСУ рассматривает вопрос о ликвидации этих подразделений в составе сухопутных войск.

Военнослужащих в дальнейшем планируется перебрасывать в штурмовые бригады. Именно эти слухи, как утверждается, спровоцировали волну расторжения контрактов среди иностранцев.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Семь человек пострадали при атаке БПЛА на многоэтажку в Твери

В результате атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом в Твери пострадали семь человек, в том числе ребенок, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев. Им уже оказывается медицинская помощь в больнице.

На месте происшествия организована эвакуация жителей пострадавшего многоквартирного дома. Все необходимые силы и средства задействованы для ликвидации последствий атаки.

ВСУ наказали украинскую военнослужащую за дружбу с пленным

Командование Вооруженных сил Украины перевело в штурмовое подразделение военнослужащую-медика Ярину Мруць за контакты с украинским военным, находящимся в российском плену, сообщили в российских силовых структурах. Начальница медпункта 156-й отдельной механизированной бригады погибла на самом горячем направлении.

По информации источника, Мруць на протяжении длительного периода общалась с попавшим в плен военнослужащим своей же бригады Андреем Гавлицким, который был ее другом. Инцидент стал известен командованию после жалоб сослуживцев.

ФАБ сложила пятиэтажную базу ВСУ как карточный домик

Российская авиация нанесла серию точных ударов по позициям уцелевших морпехов 38-й бригады ВСУ, передают СМИ. Авиабомба ФАБ-3000 поразила новое место дислокации украинских бойцов в окруженном Димитрове (Мирнограде). Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военнослужащие ВСУ укрывались в пятиэтажке, однако сброшенная бомба пробила здание до фундамента и полностью его уничтожила. Постройка обрушилась, находившиеся внутри оказались погребенными под обломками.

МЧС Украины Фото: Социальные сети

Полковник назвал ключевую ценность освобождения Северска

Взятие Северска Вооруженными силами России ускорит освобождение Краматорска и Славянска, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, этот населенный пункт также обладает выгодным расположением.

Полковник отметил, что территория Крамоторско-Славянской агломерации станет главной стратегической битвой 2026 года. По его мнению, благодаря освобождению Северска российская армия может дойти до Славянска уже в этом году.

Читайте также:

Разбегаются как крысы: наемники рванули с Украины из-за планов Сырского

Большая маленькая ложь: Лондон впервые признал гибель военного на Украине

ВСУ не жалеют дронов для терактов против России: откуда у них столько БПЛА