«Ее обнулили»: ВСУ наказали украинскую военнослужащую за дружбу с пленным РИАН: ВСУ кинули военнослужащую на горячее направление за дружбу с пленным

Командование Вооруженных сил Украины перевело в штурмовое подразделение военнослужащую-медика Ярину Мруць за контакты с украинским военным, находящимся в российском плену, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Начальница медпункта 156-й отдельной механизированной бригады погибла на самом горячем направлении.

По информации источника, Мруць на протяжении длительного периода общалась с попавшим в плен военнослужащим своей же бригады Андреем Гавлицким, который был ее другом. Инцидент стал известен командованию после жалоб сослуживцев.

Их общение продолжалось длительное время, и мы держали эту переписку в тайне, пока сослуживцы Ярины не пожаловались командованию ВСУ, что та общается с пленным. Как результат, лейтенанта м/с Ярину Мруць моментально перевели в штурмовое подразделение, кинули на самое горячее направление и обнулили, — сообщил собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что на Сумском направлении скончалась военнослужащая Вооруженных сил Украины. По данным российских силовых структур, причиной смерти стал сердечный приступ, спровоцированный действиями командира бригады.