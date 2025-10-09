Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 00:52

«Закрывают дыры в обороне»: украинский спецназ становится «пушечным мясом»

РИАН: украинский спецназ стал превращаться в пушечное мясо

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинское командование использует силы спецназа для закрытия брешей в обороне, пришли к выводу источники в российских силовых структурах. Элитные подразделения все чаще применяются в качестве штурмовых отрядов, неся значительные потери, пишет РИА Новости.

Украинский спецназ постепенно превращается из элитных войск в пожарные команды, закрывающие собой дыры в обороне, — указали силовики.

При этом распространение информации о гибели спецназовцев строго ограничивается. Так, за последние две недели были ликвидированы как минимум пятеро украинских спецназовцев, включая капитана Леонида Семенюка и лейтенанта Виталия Бежука. Это лишь те военнослужащие, чьи личности удалось установить.

В некрологах обычно упоминаются только позывные погибших, редко указываются фамилии и имена. По мнению источника, такая тактика использования спецназа будет продолжаться до тех пор, пока военкоматы не обеспечат достаточное количество мобилизованных после прохождения ускоренной подготовки.

Ранее сообщалось, что российские военные из группировки «Север» отбили контратаку специальной роты ВСУ в Харьковской области. После провала наступления украинские бойцы были вынуждены вернуться на прежние позиции.

Украина
спецназ
командования
ВСУ
