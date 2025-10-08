Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 09:26

ВСУ провалили атаку в Харьковской области

ВС России отбили контратаку спецроты ВСУ в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные из группировки «Север» отбили контратаку специальной роты ВСУ в Харьковской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. После провала наступления украинские бойцы были вынуждены вернуться на прежние позиции.

На Харьковском направлении противник провел одну контратаку силами спецроты 57-й ОМПБр, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции,уточнил источник.

Перед этим российские военные прорвали линию обороны ВСУ восточнее Петропавловки и заняли высоту под Харьковом. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что до восточных окраин села ВС РФ осталось преодолеть всего пять километров, а до юго-восточных — полтора километра. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ранее эксперт заявил, что освобождение Федоровки и Переездного в ДНР станет плацдармом для наступления на Северск. По его мнению, сначала ВС РФ смогут атаковать Звановку, а уже после этого смогут подойти к южным окраинам Северска. Марочко отметил, что за последние дни военные существенно продвинулись к северу от города и смогли занять ключевые высоты. Минобороны России не комментировало эту информацию.

ВСУ
СВО
Украина
Харьковская область
