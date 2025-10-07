Стали известны перспективы российской армии после освобождения Федоровки

Освобожденная Федоровка и Переездное в Донецкой Народной Республике станут плацдармом для наступления на Северск, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его мнению, которые приводит РИА Новости, сначала с этого участка российские войска смогут атаковать Звановку, а затем уже и административный центр. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Освобожденная Федоровка и ранее Переездное послужат плацдармом для продвижения наших войск в северном направлении. Прежде всего, с этого плацдарма войска смогут ударить на Звановку. После Звановки, естественно, мы будем продвигаться к южным окраинам Северска, — полагает Марочко.

Эксперт также отметил, что ВС России за последние дни смогли существенно продвинуться на северных рубежах Северска. Он добавил, что российские войска смогли занять ключевые высоты на подступах к городу.

Ранее сообщалось, что российские военные выбили противника из двух населенных пунктов в ДНР и Запорожской области. По контроль ВС России перешли Федоровка и Нововасилевское. В операциях участвовали бойцы группировок войск «Южная» и «Восток».