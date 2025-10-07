Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 17:55

Стали известны перспективы российской армии после освобождения Федоровки

Марочко: освобожденная Федоровка станет плацдармом для наступления на Северск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Освобожденная Федоровка и Переездное в Донецкой Народной Республике станут плацдармом для наступления на Северск, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его мнению, которые приводит РИА Новости, сначала с этого участка российские войска смогут атаковать Звановку, а затем уже и административный центр. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Освобожденная Федоровка и ранее Переездное послужат плацдармом для продвижения наших войск в северном направлении. Прежде всего, с этого плацдарма войска смогут ударить на Звановку. После Звановки, естественно, мы будем продвигаться к южным окраинам Северска, — полагает Марочко.

Эксперт также отметил, что ВС России за последние дни смогли существенно продвинуться на северных рубежах Северска. Он добавил, что российские войска смогли занять ключевые высоты на подступах к городу.

Ранее сообщалось, что российские военные выбили противника из двух населенных пунктов в ДНР и Запорожской области. По контроль ВС России перешли Федоровка и Нововасилевское. В операциях участвовали бойцы группировок войск «Южная» и «Восток».

Россия
ДНР
СВО
Украина
освобождения
сёла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат рассказала, почему бывшая жена Ивлева может подать на него в суд
«Погоды не делают»: энергетик о применении секретных батарей на Украине
В Москве перекрыли движение на МКАД рядом с Ленинским проспектом
Как работают энергосберегающие стеклопакеты — простыми словами
Пашинян бросил вызов «бывшим»
Макрона могут отстранить от власти
Кто из лидеров стран поздравил Путина с днем рождения, а кто саботировал?
В России появились детские купе во всех поездах
Ушаков раскрыл, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ
В мессенджере MAX появился сервис для документов
Джабаров раскрыл антироссийскую уловку Меркель по Украине
Определены 12 ключевых банков России
В Кремле анонсировали визит Путина в Таджикистан
Орешкин отреагировал на шутку Путина про «Орешник»
«Большие сомнения»: энергетик о секретных аккумуляторных парках на Украине
Сердечникам раскрыли, когда лучше совершать оздоровительные прогулки
В Таиланде лев сбежал от хозяина и истерзал ребенка
Захарова назвала известного режиссера своим человеком
Захарова призналась в любви к одному фильму Михалкова
Валю Карнавал ложно обвинили в уклонении от налогов
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.