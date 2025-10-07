Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 12:09

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Минобороны РФ: ВС России освободили Федоровку в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС России освободили населенный пункт Федоровка в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операциях участвовали бойцы «Южной» группировки войск и группировки войск «Восток».

Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве заявили, что ВС России освободили Отрадное в Харьковской области. В операции приняли участие военнослужащие группировки войск «Север».

До этого Минобороны РФ проинформировало о взятии под контроль Вербового. Бойцы группировки войск «Восток» приняли участие в операции и продолжили продвигаться через оборонительные линии противника.

В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко говорил, что освобождение села Вербового российскими бойцами под Днепром создает условия для дальнейшего наступления. Населенный пункт занимает удобное положение на самой границе Запорожской и Днепропетровской областей.

Россия
Минобороны РФ
ДНР
Запорожская область
ВС РФ
