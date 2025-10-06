Клуб «Валдай»
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области

Минобороны РФ: ВС России освободили Отрадное в Харьковской области

ВС России освободили Отрадное в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции участвовали бойцы группировки войск «Север».

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Отрадное Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве заявили, что подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Кузьминовка в Донецкой Народной Республике. Успех операции обеспечили бойцы Южной группировки войск.

До этого Минобороны РФ проинформировало о взятии под контроль Вербового. Бойцы группировки войск «Восток» приняли участие в операции и продолжили продвигаться через оборонительные линии противника.

В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко говорил, что освобождение села Вербовое российскими бойцами под Днепром создает условия для дальнейшего наступления. Населенный пункт занимает удобное положение на самой границе Запорожской и Днепропетровской областей.

Россия
Минобороны РФ
Украина
Харьковская область
ВС РФ
