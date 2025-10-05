Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 12:27

ВС России освободили Кузьминовку в ДНР

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации освободили населенный пункт Кузьминовка в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, контроль был установлен бойцами Южной группировки.

Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики, — сказали в МО РФ.

Ранее оборонное ведомство проинформировало о взятии под контроль Вербового. Бойцы группировки войск «Восток» обеспечили этот успех в ходе операции и продолжили продвигаться через оборонительные линии противника.

Военный эксперт Андрей Марочко говорил, что освобождение населенного пункта Вербовое российскими бойцами под Днепром создает условия для дальнейшего наступления. Наступательные действия теперь можно развивать в направлении Днепропетровской и Запорожской областей. Населенный пункт занимает удобное положение на самой границе двух регионов.

До этого поступала информация о том, что в течение сентября вооруженные силы России продолжали успешное наступление. Им удалось освободить от украинских войск 20 населенных пунктов. Большинство из них расположены на территории Донецкой Народной Республики.

МО РФ
ВС РФ
СВО
ДНР
