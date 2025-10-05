Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации освободили населенный пункт Кузьминовка в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, контроль был установлен бойцами Южной группировки.

Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики, — сказали в МО РФ.

Ранее оборонное ведомство проинформировало о взятии под контроль Вербового. Бойцы группировки войск «Восток» обеспечили этот успех в ходе операции и продолжили продвигаться через оборонительные линии противника.

Военный эксперт Андрей Марочко говорил, что освобождение населенного пункта Вербовое российскими бойцами под Днепром создает условия для дальнейшего наступления. Наступательные действия теперь можно развивать в направлении Днепропетровской и Запорожской областей. Населенный пункт занимает удобное положение на самой границе двух регионов.

До этого поступала информация о том, что в течение сентября вооруженные силы России продолжали успешное наступление. Им удалось освободить от украинских войск 20 населенных пунктов. Большинство из них расположены на территории Донецкой Народной Республики.