08 октября 2025 в 07:16

Российские войска прорвали оборону ВСУ на важном направлении в зоне СВО

Российские войска прорвали оборону ВСУ восточнее Петропавловки под Харьковом

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе Петропавловки в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, до восточных окраин села осталось пять километров, а до юго-восточных — полтора километра, пишет ТАСС.

Нашим войскам удалось проломить оборонительную линию противника и занять одну из высот восточнее Петропавловки Харьковской области. Таким образом, расстояние до населенного пункта на данном участке сокращено до пяти километров. Также есть продвижение к юго-восточным окраинам Петропавловки. Межпозиционное пространство здесь составляет около полутора километров, — поделился Марочко.

Ранее военный эксперт сообщал, что освобожденные Федоровка и Переездное в Донецкой Народной Республике станут плацдармом для наступления на Северск. По его мнению, сначала с этого участка российские войска смогут атаковать Звановку, а затем уже и административный центр. Он также отметил, что ВС России за последние дни смогли существенно продвинуться на северных рубежах Северска. Минобороны России не комментировало эту информацию.

