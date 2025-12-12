Погода в Москве в пятницу, 12 декабря: осеннее тепло возвращается?

Температура воздуха утром в столице на 13 градусов выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Надолго ли вернулось осеннее тепло? Что известно о погоде в Москве в пятницу, 12 декабря, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 12 декабря

По словам Тишковца, с утра в столице ровно плюс 5 градусов. Пасмурно, местами слабый дождь, морось. Атмосферное давление падает и составляет 738,1 мм рт. ст.

«В первой половине дня в теплом секторе циклона ожидается небольшой очаговый дождь, на термометрах плюс 2–5 градусов. В 13–14 часов начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый ливневыми осадками в виде дождя, переходящего в 15–16 часов в мокрый снег интенсивностью до 6 мм, а с наступлением сумерек — в заряды снега с метелью с кратковременным ухудшением видимости до 400–1000 метров. На земле сформируется небольшой снежный покров высотой 1–2 см», — рассказал синоптик.

Он предупредил, что дневная температура в Москве начнет понижаться до 0 — плюс 3 градусов, а после 17 часов столбики термометров уйдут в минус — до минус 1–4 градусов, которые будут ощущаться как минус 8–11 градусов, так как сработает «балтийский синдром».

«Вся снежно-водяная „каша“ на дорогах замерзнет и превратится в гололедицу. Наступит вечер и ночь „жестянщика“! Автомобилисты и пешеходы, будьте осторожны!» — добавил специалист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В выходные с опозданием на месяц произойдет смена климатических сезонов. По ночам ударят морозы до минус 4–9 градусов, днем температура воздуха составит минус 2–7 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил, что ухудшение видимости, гололед, дождь, ветер и мокрый снег прогнозируются 12 декабря в Москве.

«Выпущено предупреждение о сложной и опасной погоде в Москве в пятницу. Она обусловлена прохождением хорошо выраженного фронтального раздела», — сказал он.

По словам метеоролога, в пятницу начнется изменение циркуляции воздуха, воздушные массы будут идти с севера и северо-запада. Температура понизится сразу на 6–7 градусов — до минус 1–3 градусов.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 12 декабря

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург будет ощущать влияние тыловой части уходящего циклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, в начале дня местами пройдет кратковременный снег, на дорогах и тротуарах гололедица.

Температура воздуха в городе составит минус 1–3 градуса, в Ленинградской области 0 — минус 5 градусов, в течение дня температура будет понижаться. Ветер северный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу, 13 декабря, без осадков, местами гололедица, ночью минус 6–8 градусов, днем минус 4–6 градусов.

