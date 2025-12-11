Магнитные бури сегодня, 11 декабря: что завтра, мигрени, раздражительность

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 11 декабря 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, каких правил следует придерживаться во время бури?

Будут ли магнитные бури 11 и 12 декабря

По прогнозу на сайте ИКИ РАН, сегодня, 11 декабря, возможна магнитная буря. Модель показала, что Кр-индекс может подойти к шести единицам (средняя магнитная буря G2) уже после 03:00 мск, а затем несколько сбавить обороты. После 12:00 мск ожидается нормализация магнитного поля Земли.

Онлайн-график демонстрирует, что магнитная буря началась на Земле еще ночью (около 00:00 мск), при этом Кр-индекс перевалил за отметку в шесть единиц. После 06:00 мск показатель ослаб, опустившись ниже пяти единиц.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 2)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

В пресс-службе лаборатории солнечной астрономии пояснили, что к Земле пришел выброс от вспышки класса X, произошедшей на Солнце ранее. До планеты добрался второй из двух сгустков плазмы, покинувших звезду 7–8 декабря.

«Второй выброс совершенно выпал из виду, тем более что, согласно модели, он явно уходил в сторону. Но нет — час назад второе из облаков неожиданно возникло в окрестностях Земли и ударило по планете, причем довольно жестко», — отметили специалисты.

В ночные часы, указали астрономы, наблюдалась бурная реакция магнитосферы; в геомагнитном поле сначала регистрировались умеренные возмущения, но быстро достигли красного уровня.

«Сам факт, что приход этой плазмы не был отражен в моделях, не позволяет строить долгосрочный прогноз. Впрочем, сильных бурь все же не ожидается, так как удар явно наносится краем облака. Однако весь декабрь на Солнце все происходит шиворот-навыворот, и можно ожидать чего угодно. В любом случае почти над всей территорией страны пока еще ночь, а утром станет понятно, насколько все это серьезно», — заключили в ИКИ РАН.

Тем временем на Солнце произошли четыре новые вспышки: три из них относятся к классу C (слабые), одна — к классу M (средние). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 7,4.

Портал my-calend пишет, что в четверг, 11 декабря, ожидается умеренная геомагнитная буря силой пять баллов.

«В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем», — отметил источник.

В пятницу, 12 декабря, по прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 7%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц, всплесков не ожидается.

Что нельзя делать во время бури

В период повышенной геомагнитной активности следует отказаться от вредных привычек — курения, чрезмерного употребления кофе и сладкого, заявила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения терапевт Оксана Пивоварова. По ее словам, это поможет улучшить самочувствие во время магнитной бури.

«Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их», — добавила медик.

Кроме того, следует отказаться от физических нагрузок, заявил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он также отметил важность отслеживания артериального давления.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — сказал Онищенко.

