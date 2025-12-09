Магнитные бури сегодня, 9 декабря: что завтра, обострение болезней, стресс

Сегодня, 9 декабря, на Земле ожидается магнитная буря уровня G3, сообщили эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 9 и 10 декабря

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 9 декабря, составляет 96%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 96%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 2%. Вероятность спокойной магнитосферы — 2%», — пояснили ученые.

Эксперты ИКИ РАН уточнили, что в ближайшие дни на Земле будут фиксироваться сильные геомагнитные возмущения.

«Для позавчерашнего выброса плазмы (напомним, он направлен фронтально на Землю) пересчитана скорость, которая оказалась выше ранних оценок. Соответственно, приход плазмы сдвинут на половину суток вперед и ожидается сегодня в полночь. Одновременно из-за более высокой скорости повышен как средний уровень, так и продолжительность ожидающихся возмущений. Выброс плазмы после ночной X-вспышки проходит мимо Земли. Взрыв произошел в группе пятен 4298, которая сильно, более чем на 50 градусов, смещена относительно направления на Землю, поэтому результаты расчета ожидаемы. Касание планеты краем по-прежнему возможно, но объективно событие имеет почти нулевую геоэффективность», — говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Кто может пострадать от влияния сильной магнитной бури

Мануальный терапевт и невролог Александр Евдокимов полагает, что от магнитных бурь могут страдать люди старше 45 лет. По его словам, это связано с гибкостью сосудистых стенок, которые меняются с возрастом.

«Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрени, ухудшение общего самочувствия, сонливость и нарушение работоспособности. Также могут обостриться хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и неврологические», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Кардиолог Андрей Кондрахин порекомендовал метеозависимым людям избегать физического и эмоционального напряжения в указанные дни, а также соблюдать нормальный режим сна. По его словам, влияние природных явлений также сильно ощущают пациенты с почечными заболеваниями.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — пояснил специалист.

