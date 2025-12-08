Ливневый снегопад и тепло до +5? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели Москву ждет вторжение полярного воздуха и стремительное понижение температуры, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 12 по 14 декабря, ждать ли ливневые снегопады и тепло до +5 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, в пятницу, 12 декабря, в Москве столбики термометров поднимутся до +6 градусов, но в выходные дни придет похолодание.

«В пятницу наступит очередное разочарование — все следы зимы смоет дождем и оттепелью до +6 градусов. Однако 12 декабря будет последним днем затянувшейся метеорологической осени. Дело в том, что в субботу через Москву начнет прорываться активный холодный атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными зарядами снега, метелью с ухудшением видимости и штормовым ветром до 15 м/с. Начнется вторжение полярного воздуха и стремительное понижение температуры. После оттепели ночью резко похолодает до -7 градусов, на дорогах образуется сильная гололедица, днем наметится обратный суточный ход — станет еще студенее, до -9 градусов. Показатели термометров впервые в сезоне войдут в свое климатическое русло, и среднесуточная температура устойчиво станет ниже нуля, что есть признак наступления метеорологической зимы. На земле начнет формироваться настоящий снежный покров!» — рассказал синоптик.

По данным метеорологических сервисов, пятница, 12 декабря, станет последним днем аномально теплого периода. Дневная температура составит от +4 до +5 градусов тепла. Ветер ожидается западный или северо-западный, усиливающийся к вечеру до 7–13 м/с, что сделает погоду на улице промозглой. Атмосферное давление будет стабильно низким, около 739–745 миллиметров ртутного столба.

Суббота, 13 декабря, станет днем резкого похолодания. Дневная температура прогнозируется в диапазоне от -4 до -7 градусов, а ночью похолодает до -8 градусов. Погода будет снежной, ветер северо-западный, умеренной силы, 5 м/с. Давление начнет расти, приблизившись к отметке 750–752 миллиметра ртутного столба.

Воскресенье, 14 декабря, встретит москвичей морозной и снежной погодой. Это будет самый холодный день недели. Днем температура опустится до -11 градусов, а ночью усилится до -13 градусов.

Таким образом, в российской столице в конце недели ливневые снегопады и тепло до +5 градусов не прогнозируются.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в конце недели в городе столбики термометров будут опускаться до -5 градусов.

«В пятницу по всему нашему региону начнется похолодание. В тылу циклона с северными ветрами очень холодный воздух будет вторгаться и на территорию Ленинградской области. Уже в пятницу в Санкт-Петербурге похолодает до +1 градуса, а к началу ночи субботы температура воздуха опустится ниже 0 градусов. Осадки будут идти в виде сухого снега. В выходные дни температура воздуха понизится до -5 градусов», — пояснил метеоролог.

