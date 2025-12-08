ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 13:12

Погода в Москве во вторник, 9 декабря: ждать ли резкого потепления и ливней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве и Московской области завтра, 9 декабря, ожидаются осадки в виде снега, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 9 декабря

В Москве завтра, 9 декабря, в дневное время столбики термометров опустятся до -2 градусов.

«9 декабря будет облачная погода. Ночью в Москве преимущественно без осадков, по области местами небольшой снег. Температура ночью — от -3 до -1 градуса, по области — от -5 до 0 градусов. Днем небольшой снег. Температура днем в Москве — от -2 до 0 градусов, по области — от -4 до +1 градуса. Ветер южный, 6–11 м/с. Местами гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в российской столице завтра ожидаются осадки в виде мокрого снега.

«Во вторник мокрый снег, переходящий в дожди. Ночью — от 0 до +2 градусов. Днем — от +3 до +5 градусов. И на этом происки зимы вновь закончатся. В середине недели теплый атмосферный фронт, связанный с очередным циклоном с запада, качнет погодный маятник в сторону положительных температур», — отметил синоптик.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 9 декабря

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 декабря в Санкт-Петербурге ожидается снег с дождем.

«9 декабря будет облачно. Небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, днем - с дождем. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — от 0 до +2 градусов. Температура воздуха днем — от +2 до +4 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов заявил, что в середине недели придет потепление.

«Уже завтра к нам приходит очередной циклон, в четверг, 11 декабря, следующий циклон. Они будут выносить с запада очень теплый воздух, поэтому в середине недели потепление неизбежно, а все осадки будут идти в виде дождя. Если уже завтра температура воздуха в Санкт-Петербурге повысится до +4 градусов, то в четверг будет еще теплее. Скорее всего, к нам принесет с Атлантики такое тепло, что температура сможет повыситься в городе до +5–7 градусов», — подчеркнул метеоролог.

