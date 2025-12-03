Жуткие ливни и тепло до +9? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать

На следующей неделе в Москве ожидается период постепенного похолодания, который ознаменуется переходом к более устойчивому зимнему режиму с отрицательными температурами. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 8 по 14 декабря, ждать ли жутких ливней и тепла до +9 градусов?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на следующей неделе устойчивого снежного покрова в Москве не ожидается.

«Метеорологическая зима (переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений) с опозданием более чем на месяц наступит в лучшем случае только во второй половине декабря. Также формирование устойчивого снежного покрова ожидается не раньше четвертой пентады (пятидневки) месяца», — рассказал синоптик.

По данным метеорологических центров, в понедельник, 8 декабря, в российской столице ожидается облачный день с температурой около 0 градусов днем и небольшими заморозками до -1 градуса. Ветер будет южным, умеренной силы. Во вторник, 9 декабря, будет стоять облачная погода с осадками, которые, вероятно, выпадут в виде мокрого снега. Температура днем будет близка к нулю, а ночью опустится до -2 градусов. Вероятность осадков оценивается как очень высокая. Среда, 10 декабря, не принесет резких изменений. Прогнозируется пасмурная погода с температурой около +1 градуса днем. Вероятны осадки в виде снега. К ночи столбик термометра может опуститься до -1 градуса.

Четверг, 11 декабря, обещает стать аномально теплым для середины декабря. Прогнозы указывают на значительное потепление до +5–6 градусов днем. Однако это тепло будет сопровождаться пасмурной погодой и дождем, что создаст неприятную слякотную обстановку. К ночи температура понизится до +1 градуса. Резкий поворот к зимней погоде наступит в пятницу, 12 декабря. После предыдущего тепла дневная температура составит около +2 градусов, а ночью уже ударит мороз до -1 градуса. Погода будет преимущественно облачной.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Суббота, 13 декабря, ознаменует собой начало устойчивого похолодания. Днем температура опустится до +1 градуса, а ночью составит около -2 градусов. Погода ожидается пасмурной с осадками, вероятно, в виде снега. Воскресенье, 14 декабря, станет по-настоящему зимним. Дневная температура, по разным оценкам, составит от -2 до -4 градусов, а ночью похолодает до -8 градусов. Ожидается пасмурная погода, возможен слабый снег. Из-за влажности и ветра, который будет южным или юго-западным, ощущаться на улице будет еще холоднее.

Таким образом, в Москве на следующей неделе жутких ливней и тепла до +9 градусов не прогнозируется.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

В начале следующей недели в Санкт-Петербурге, с понедельника по среду, будет аномально теплая погода для этого времени года. В понедельник, 8 декабря, ожидается пасмурный день с температурой около +1 градуса днем и ночью. Во вторник, 9 декабря, погода останется такой же мягкой, с аналогичными температурными показателями, однако атмосферное давление начнет постепенно падать. Среда, 10 декабря, станет самым теплым днем этого отрезка недели. Воздух прогреется до +2 градусов, а ночью температура также останется на отметке +2 градуса. В течение этих дней будет преобладать облачная погода с высокой влажностью, а осадки, если и будут, то в виде моросящего дождя или мокрого снега.

В четверг, 11 декабря, температура окончательно перейдет через нулевую отметку и установятся морозы. Днем еще возможны слабоположительные значения до +3 градусов, однако ночью уже ударит мороз до -4 градусов. Атмосферное давление продолжит снижаться.

В пятницу, 12 декабря, в Северную столицу окончательно придет зимняя погода. Дневная температура составит около 0 градусов, а ночная опустится до -4 градусов. Выходные, 13 и 14 декабря, будут холодными. В субботу днем прогнозируется около +1 градуса, а ночью — до -5 градусов. В воскресенье, 14 декабря, столбики термометров в регионе могут опуститься до -5 градусов.

