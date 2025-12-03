Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 14:27

Погода в Москве в четверг, 4 декабря: ждать ли ливней и сильного ветра

Москва, Россия Москва, Россия Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
В Москве и Московской области завтра, 4 декабря, сильных осадков не ожидается, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 4 декабря

В Москве завтра, 4 декабря, воздух в дневное время прогреется только до +3 градусов.

«4 декабря будет облачная погода. Преимущественно без осадков. Температура в Москве ночью — от −1 до +1 градуса, по области — от −1 до +4 градусов. Температура днем в Москве — от +1 до +3 градусов, по области — от −1 до +4 градусов. Ветер южный 3–8 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сильных осадков в российской столице не ожидается и подобные погодные условия сохранятся в регионе до конца недели.

«В Москве и по области ожидается преобладание облачной погоды, без существенных осадков, утром местами туман. Ветер юго-западный 1–6 м/с. Температура воздуха — от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм ртутного столба. До конца недели характер метеоусловий существенно не изменится», — заявил синоптик.

По данным метеорологических центров, в четверг в Москве прогнозируется облачная погода без осадков. Температура воздуха в течение дня будет оставаться выше нуля. Ночью столбики термометров покажут от −1 до +1 градуса. Атмосферное давление будет стабильным и комфортным, около 759 мм ртутного столба. Облачность будет сплошной или с небольшими прояснениями, а световой день окажется коротким, как это характерно для первой половины декабря в средней полосе России.

Здание Большого театра в Москве Здание Большого театра в Москве Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 4 декабря

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 декабря в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде дождя.

«4 декабря будет облачно. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, южный, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение суток — от +1 до +3 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеоцентров, днем воздух в Северной столице прогреется до +2 градусов, а ночью температура опустится лишь до +1 градуса. Атмосферные условия будут спокойными. Ветер ожидается южный или юго-западный очень слабый, со скоростью всего 1–3 м/с, что практически соответствует штилю. Атмосферное давление будет стабильно высоким, около 766–768 мм ртутного столба, а влажность воздуха останется повышенной — на уровне 86–91%. Небо над городом будет надежно скрыто за облаками. День начнется с малооблачной погоды, однако уже к полудню облачность усилится и станет сплошной.

