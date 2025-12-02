Ужасный дубак и холод до -15? Погода в Москве в середине декабря: что ждать

Устойчивая метеорологическая зима с опозданием придет в Москву и Московскую область именно во второй половине декабря. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 10 по 20 декабря, ждать ли ужасного «дубака» и холода до -15 градусов?

Какая погода будет в Москве в середине декабря

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что декабрь в целом будет очень теплым месяцем, потому что среднемесячная температура воздуха ожидается на 3–5 градусов выше климатической нормы.

«По количеству небесной влаги прогнозируется недобор в 10–20% (для столицы норма осадков — 51 мм, снежного покрова — 19 см в канун Нового года). Метеорологическая зима (переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений) с опозданием более чем на месяц наступит в лучшем случае только во второй половине декабря. Также формирование устойчивого снежного покрова ожидается не раньше четвертой пятидневки месяца», — рассказал синоптик.

По предварительным данным метеоцентров, с 10 по 15 декабря погода будет оставаться чрезвычайно мягкой для середины этого зимнего месяца. Дневные температуры будут колебаться в районе 0 градусов, а ночные — около -1 градуса. Осадки, вероятнее всего, будут выпадать в виде дождя или мокрого снега, а небо чаще всего будет покрыто облаками.

Значительные изменения в погодной картине Москвы ожидаются с 16 декабря. По мнению метеорологов, в столичный регион придет зимнее похолодание. Дневная температура начнет опускаться ниже 0, достигнув значений от -3 до -5 градусов, а ночью будет подмораживать до -8 градусов.

Таким образом, в российской столице в середине декабря ужасного «дубака» и холода до -15 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в середине декабря

Вторая декада декабря 2025 года в Санкт-Петербурге ожидается умеренно теплой и крайне неустойчивой, с чередой пасмурных, дождливых и слякотных дней.

Период с 10 по 12 декабря станет самым теплым отрезком этой декады. В среду, 10 декабря, ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. Температура днем поднимется до +3 градусов, а ночью составит около +1 градуса. Ветер будет южным, слабым, а атмосферное давление — около 758–759 миллиметров ртутного столба. Четверг, 11 декабря, обещает стать пиком потепления. Ожидается пасмурный день с дождем, когда столбик термометра днем покажет рекордные для этого периода +6 или даже +7 градусов, а ночью не опустится ниже +4 градусов. В пятницу, 12 декабря, сохранится пасмурная погода с осадками, которые будут колебаться между дождем и снегом. Дневная температура составит +4 градуса, ночная — около +3 градусов.

Начиная с 13 декабря наметится тенденция к постепенному, но незначительному похолоданию и сохранению сырой погоды. Суббота, 13 декабря, будет пасмурной с дождем. Максимальная температура ожидается на уровне +4 градуса. Воскресенье, 14 декабря, принесет перемены. Осадки перейдут в снег, а дневная температура впервые за долгое время может опуститься до 0 градусов.

В понедельник, 15 декабря, в Северной столице ожидается облачная погода с температурой днем около +2 градусов. В заключительные дни периода, с 16 по 20 декабря, прогнозируется, что температура окончательно перейдет в отрицательный диапазон. Дневные значения будут колебаться от -3 до 0 градусов, а ночные опустятся до -6 градусов. Погода, вероятно, будет преимущественно пасмурной с небольшими снегопадами.

