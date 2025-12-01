Ураганный ветер и дубак до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В Москве в конце недели сильных заморозков не ожидается, сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 5 по 7 декабря, ждать ли ураганных ветров и «дубака» до -10 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Татьяны Поздняковой, вся первая декада декабря пройдет в Москве с положительной температурой воздуха.

«Осадки, которых будет немного, станут приниматься в виде дождя. Средняя температура воздуха в первой декаде декабря ожидается около +1 градуса, что выше нормы почти на 5 градусов. В текущем столетии в шести случаях первая декада декабря в столице была с положительной средней температурой воздуха. Самым теплым начало зимы было в 2006 году, средняя декадная температура составила 4,6 градуса», — отметила она.

По данным метеорологических сервисов, в пятницу, 5 декабря, дневная температура составит около +1 градуса, а ночная — около 0 градусов. Погода ожидается облачной, а вероятность осадков небольшая. Ветер будет слабым, юго-западным.

Суббота, 6 декабря, принесет с собой перемены. День также начнется пасмурно и без осадков, в течение светового дня возможны прояснения. Температурный фон останется аномально высоким. Согласно почасовому прогнозу, воздух прогреется до +5–6 градусов днем, а ночью остынет до 0 градусов. Атмосферное давление будет стабильным, около 758 миллиметров ртутного столба, а ветер останется юго-западным и слабым.

В воскресенье, 7 декабря, будет пасмурная погода, но осадков не прогнозируется. Максимальная температура днем не превысит +4–5 градусов, а к полуночи столбики термометров опустятся до 0 градусов. Ветер сохранит южное направление, но может немного усилиться к вечеру.

Таким образом, в Москве в конце недели ураганных ветров и «дубака» до -10 градусов не прогнозируется.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В Санкт-Петербурге пятница, 5 декабря, станет самым теплым и дождливым днем в этом трехдневном периоде. Согласно прогнозу, дневная температура составит около +4 градусов. Небо будет затянуто плотной облачностью, практически весь день будет идти небольшой дождь. Ветер ожидается слабым, восточным или юго-восточным, со скоростью около 1–2 м/с. Атмосферное давление останется стабильным и достаточно высоким — около 767–770 миллиметров ртутного столба, а влажность воздуха достигнет 95–97%.

Суббота, 6 декабря, принесет небольшие изменения. Температурный фон останется практически неизменным. Днем около +3 градусов, а ночью будет около +1 градуса. Основное отличие от пятницы — осадки станут менее вероятными, а небо будет просто пасмурным, с облачной погодой. Ветер сохранит восточное направление, но может немного усилиться до 3 м/с. Атмосферное давление и влажность останутся на высоком уровне — 766–768 ртутного столба.

Воскресенье, 7 декабря, завершит выходные с тенденцией к небольшому похолоданию. Дневная температура по прогнозам опустится до +1 градуса, а ночью столбик термометра может впервые в этом периоде показать 0 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, особенно в ночные и утренние часы. Давление будет в районе 765–769 ртутного столба.

