День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 17:40

Ураганный ветер и дубак до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве в конце недели сильных заморозков не ожидается, сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 5 по 7 декабря, ждать ли ураганных ветров и «дубака» до -10 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Татьяны Поздняковой, вся первая декада декабря пройдет в Москве с положительной температурой воздуха.

«Осадки, которых будет немного, станут приниматься в виде дождя. Средняя температура воздуха в первой декаде декабря ожидается около +1 градуса, что выше нормы почти на 5 градусов. В текущем столетии в шести случаях первая декада декабря в столице была с положительной средней температурой воздуха. Самым теплым начало зимы было в 2006 году, средняя декадная температура составила 4,6 градуса», — отметила она.

По данным метеорологических сервисов, в пятницу, 5 декабря, дневная температура составит около +1 градуса, а ночная — около 0 градусов. Погода ожидается облачной, а вероятность осадков небольшая. Ветер будет слабым, юго-западным.

Суббота, 6 декабря, принесет с собой перемены. День также начнется пасмурно и без осадков, в течение светового дня возможны прояснения. Температурный фон останется аномально высоким. Согласно почасовому прогнозу, воздух прогреется до +5–6 градусов днем, а ночью остынет до 0 градусов. Атмосферное давление будет стабильным, около 758 миллиметров ртутного столба, а ветер останется юго-западным и слабым.

В воскресенье, 7 декабря, будет пасмурная погода, но осадков не прогнозируется. Максимальная температура днем не превысит +4–5 градусов, а к полуночи столбики термометров опустятся до 0 градусов. Ветер сохранит южное направление, но может немного усилиться к вечеру.

Таким образом, в Москве в конце недели ураганных ветров и «дубака» до -10 градусов не прогнозируется.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В Санкт-Петербурге пятница, 5 декабря, станет самым теплым и дождливым днем в этом трехдневном периоде. Согласно прогнозу, дневная температура составит около +4 градусов. Небо будет затянуто плотной облачностью, практически весь день будет идти небольшой дождь. Ветер ожидается слабым, восточным или юго-восточным, со скоростью около 1–2 м/с. Атмосферное давление останется стабильным и достаточно высоким — около 767–770 миллиметров ртутного столба, а влажность воздуха достигнет 95–97%.

Суббота, 6 декабря, принесет небольшие изменения. Температурный фон останется практически неизменным. Днем около +3 градусов, а ночью будет около +1 градуса. Основное отличие от пятницы — осадки станут менее вероятными, а небо будет просто пасмурным, с облачной погодой. Ветер сохранит восточное направление, но может немного усилиться до 3 м/с. Атмосферное давление и влажность останутся на высоком уровне — 766–768 ртутного столба.

Воскресенье, 7 декабря, завершит выходные с тенденцией к небольшому похолоданию. Дневная температура по прогнозам опустится до +1 градуса, а ночью столбик термометра может впервые в этом периоде показать 0 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, особенно в ночные и утренние часы. Давление будет в районе 765–769 ртутного столба.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 1 декабря: что завтра, давление, апатия, стресс

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 декабря: где сбои в России

Утильсбор на иномарки: новые правила с 1 декабря, как вырастут цены на авто

Москва
новости
погода
синоптики
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине раскрыли неожиданный эпизод в отношениях Ермака и СБУ
Фехтовальщица рассказала, когда миллиардер Усманов подарил ей квартиру
Мэр российского города внезапно сложил полномочия
Стоматолог предостерег от злоупотребления отбеливающими пастами
Булыкин оценил шансы тренеров из РФ остаться во главе «Динамо» и «Спартака»
Звезда нулевых со справкой из психдиспансера отравляет жизнь соседям
ФСИН раскрыла объем выручки с производств в колониях
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Психолог объяснила, как развить любовь к себе
Корги выбросили в мусорный контейнер
Зеленский встретится с Уиткоффом в необычном месте
«Что происходит»: адвокат Лерчек об ошибках в деле
Врач раскрыл, кому нужно регулярно проверять сердце
Обнаружено негативное влияние соцсетей, аналогичное эффекту от наркотиков
Ураганный ветер и дубак до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Около сотни подмосковных предприятий участвуют в акселераторе «Технологии и инновации»
Британцы в шоке: Залужный требует для ВСУ ядерное оружие, что за этим стоит
Москвичам рассказали, какой погоды ожидать в новогоднюю ночь
Булыкин назвал условие, при котором Гусев станет главным тренером «Динамо»
В Европе признали проблемы с поставками на Украину
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.