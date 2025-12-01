День матери
01 декабря 2025 в 10:38

Утильсбор на иномарки: новые правила с 1 декабря, как вырастут цены на авто

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сегодня, 1 декабря, вступили в силу новые правила расчета утильсбора на иномарки. Что об этом известно, на сколько возросла стоимость ввоза машин, как это скажется на цене автомобилей на рынке?

Что известно о новых правила расчета утильсбора на иномарки

С 1 декабря 2025 года вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора на ввозимые в Россию автомобили. Основным изменением стала отмена льготных ставок для личного импорта машин с двигателем мощнее 160 лошадиных сил.

Ранее за такие автомобили младше трех лет платили 3400 рублей, а старше трех лет — 5200 рублей. Теперь для них будет применяться коммерческий тариф: базовая ставка в 20 тысяч рублей умножается на коэффициент, зависящий от количества лошадиных сил, что в итоге может составить сумму от миллиона рублей и выше.

Владельцы автомобилей мощностью до 160 л. с. сохраняют право на льготные платежи в размере 3400 или 5200 рублей. Для электромобилей и последовательных гибридов, где двигатель внутреннего сгорания не связан напрямую с колесами, расчет будет вестись по пиковой 30-минутной мощности электродвигателя или суммарной мощности нескольких моторов.

Параллельно с утильсбором сохраняется и таможенная пошлина, размер которой зависит от объема двигателя и возраста автомобиля.

Утилизационный сбор — это обязательный платеж для производителей и импортеров, предназначенный для обеспечения будущей утилизации транспортных средств. Отечественным производителям сбор компенсируется государством с учетом уровня локализации их производства.

Как вырастут цены на авто, что с будет с BMW, Toyota, Mazda и Kia

Автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич в беседе с NEWS.ru заявил, что введение ставок льготного утильсбора серьезно ударит по рынку машин среднего ценового сегмента.

«С 1 декабря 2025 года утильсбор для 173-сильной Camry составит 750 тысяч рублей, а для версии с 2,5-литровым мотором — 2 002 000 рублей. Соответственно, на такую сумму и подорожают новые машины. Повышение утильсбора для премиального сегмента в абсолютных цифрах кажется более значительным. Например, BMW X5 с трехлитровым мотором мощностью 375 сил подорожает на 2,4 млн рублей, а версия X5 M60i с двигателем 4,4 л и мощностью 530 л. с. прибавит в цене 3 818 000 рублей. Но подорожание на 2 млн рублей для Toyota Camry или небольшого кроссовера — это катастрофа. А вот для высокого премиального сегмента 2–3 млн рублей — это плюс 10–15% к цене», — отметил он.

При этом на рынке по-прежнему останется много интересных вариантов, рассказал Гайдукевич. По его словам, новые ставки утильсбора могут сделать популярными некоторые нишевые модели типа родстера Mazda MX-5 или Volkswagen Transporter.

Volkswagen Transporter Volkswagen Transporter Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Наверняка после 1 декабря интересными станут относительно редкие модели. Например, родстер Mazda MX-5 или маленький внедорожник Suzuki Jimny, которые оснащаются моторами мощностью до 160 л. с. Особенности утильсбора сделают их более привлекательными. Еще один вариант модели, про которую не все подумают, — большой Volkswagen Transporter или Caravelle в базовой версии с 2-литровым турбодизелем (120 или 150 л. с.). Другая крайность — маленький корейский автомобиль Kia Ray. В отличие от японских кей-каров у него „нормальный“ руль, двигатель объемом 1 литр на 76 сил, коробка — автоматическая», — пояснил эксперт.

