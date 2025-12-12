Россиян бесплатно пустили на парковку в Диснейленде из-за национальности Появилось видео из Диснейленда, где россиян бесплатно пустили на парковку

Граждан России бесплатно пустили на парковку в Диснейленде, потому что они русские, сообщил блогер и турэксперт Тариел Гажиенко в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Мужчина снял видео, где высмеял «случаи русофобии». По его словам, первый случай произошел во Франции, когда гида попросили передать группе, что они очень любят россиян и поддерживают их.

Те самые ужасные случаи русофобии, о которых все говорят. <...> В Америке, в Орландо при въезде в Диснейленд на кассе за парковку машины надо было заплатить $35 (2788 рублей. — NEWS.ru), девушка услышала, что мы говорим по-русски, начала с нами пытаться разговаривать на русском, у нее неплохо это получалось, — поделился второй историей блогер.

Гажиенко добавил, что кассир «по секрету» пропустила их бесплатно. Также девушка попросила никому об этом не говорить и добавила фразу «Добро пожаловать, мы вам рады».

Ранее сценарист, режиссер, продюсер и актер Стивен Сигал раскритиковал американский кинематограф из-за образа «плохих русских». Он выразил надежду, что в будущем сфера будет более объективной. То же, по словам Сигала, касается арабов.