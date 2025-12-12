Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 13:09

Россиян бесплатно пустили на парковку в Диснейленде из-за национальности

Появилось видео из Диснейленда, где россиян бесплатно пустили на парковку

Диснейленд в Орландо Диснейленд в Орландо Фото: Katja Kreder/imagebroker.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Граждан России бесплатно пустили на парковку в Диснейленде, потому что они русские, сообщил блогер и турэксперт Тариел Гажиенко в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Мужчина снял видео, где высмеял «случаи русофобии». По его словам, первый случай произошел во Франции, когда гида попросили передать группе, что они очень любят россиян и поддерживают их.

Те самые ужасные случаи русофобии, о которых все говорят. <...> В Америке, в Орландо при въезде в Диснейленд на кассе за парковку машины надо было заплатить $35 (2788 рублей. — NEWS.ru), девушка услышала, что мы говорим по-русски, начала с нами пытаться разговаривать на русском, у нее неплохо это получалось, — поделился второй историей блогер.

Гажиенко добавил, что кассир «по секрету» пропустила их бесплатно. Также девушка попросила никому об этом не говорить и добавила фразу «Добро пожаловать, мы вам рады».

Ранее сценарист, режиссер, продюсер и актер Стивен Сигал раскритиковал американский кинематограф из-за образа «плохих русских». Он выразил надежду, что в будущем сфера будет более объективной. То же, по словам Сигала, касается арабов.

россияне
туристы
парки
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ноябре пассажиропоток группы «Аэрофлота» вырос на 2,8%
Взрыв в многоэтажке Твери, диверсия с химоружием: ВСУ атакуют РФ 12 декабря
Двух россиян задержали по делу о содействии терроризму
Сомнолог предупредил, к каким последствиям приводит работа по ночам
IBA хочет провести боксерский поединок между титулованными бойцами UFC
Илон Маск рассказал о смене взглядов на бога
Житель ЛНР пытался скрыть свое прошлое, но не смог
Зеленский запросил встречу с президентом Польши
Ушел из жизни выдающийся детский врач
«Звучит абсурдно»: политолог об идее создать экономическую зону в Донбассе
Батареи в московских домах станут теплее
Выставка «Русский туман» открылась в галерее Artstory в Москве
Фермеры облили навозом флаг Франции и ЕС
Не сдержала слез на концерте: у Долиной сдают нервы из-за квартиры? Детали
Жительницу Ямала оштрафовали за нападение на полицейских
Более 30 беспилотников сбили в российских регионах за четыре часа
В Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу
В России вынесли первый приговор за самовыгул собаки
Креативный директор «Союзмультфильма» оказалась в базе «Миротворца»
Трое подростков обстреляли прохожего из сигнального пистолета
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.