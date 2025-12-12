Не сдержала слез на концерте: у Долиной сдают нервы из-за квартиры? Детали

Певица Лариса Долина, попавшая в скандал с продажей и возвращением квартиры, не сдержала слез во время концерта в Наро-Фоминске. Что с ней сейчас происходит, правда ли, что у нее сдают нервы? Какие последние новости по делу о квартире Долиной известны?

Как живет Долина на фоне разбирательств с квартирой

Исполнительница вышла на сцену Дворца культуры «Звезда» в Наро-Фоминске в четверг, 11 декабря, и поблагодарила зрителей за поддержку и «тепло их сердец». По срывающемуся голосу было заметно, что Долина может сильно нервничать, указывает корреспондент NEWS.ru.

«Добрый вечер, дорогие мои друзья. Бесконечно благодарна вам за то, что вы пришли, а значит, вы все еще неравнодушны ко мне и моему творчеству. Это совершенно бесценно. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что этот вечер будет таким же теплым и сердечным, как и настроение, с которым я вышла на сцену. Творчество и музыка — они спасают от всего самого плохого и дрянного», — заявила певица.

Она также назвала себя оптимисткой по жизни и выразила надежду, что «все уладится и будет хорошо».

По данным СМИ, концертный зал Наро-Фоминска был заполнен примерно на 80%, публика тепло встретила артистку аплодисментами и криками «Браво!».

В последнее время пользователи Сети устроили флешмоб против Долиной на фоне увеличения количества случаев, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников («схема Долиной»). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. Из-за волны обвинений, критики в свой адрес и призывов «отмены» Долина выступила с публичным заявлением в эфире программы «Пусть говорят». Певица сообщила, что вне зависимости от судебных решений вернет 112 млн покупательнице ее квартиры Полине Лурье.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что сцены с Долиной следует вырезать из фильма «Невероятные приключения Шурика». По его словам, певице также нужно запретить участвовать во всех новогодних телепрограммах, поскольку россияне в ней разочаровались. Глава ФПБК уверен, что показ картины с участием звезды будет означать, что скандал с недвижимостью никак не отразился на ее карьере.

«Это как Пугачева, которая совершила ряд глупостей, и сейчас они играют против нее», — подчеркнул Бородин.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство жителей России (67%) не поддерживают решение суда по делу Долиной. При этом чаще всего за исполнительницу заступались представители самого старшего поколения.

«Судебное решение по делу Долиной видится россиянам несправедливым: две трети наших сограждан скорее с ним не согласны, каждый седьмой — согласен», — говорится в исследовании.

Директор Долиной Сергей Пудовкин заявил, что хейт в сторону певицы перешел все границы, она получает в свой адрес угрозы и издевательства. Он отметил, что люди во все времена любили проявить свою злобу и «затоптать» кого-то.

Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Колизей в свое время построили посмотреть, как над человеком издеваются. Корриду, я не знаю, запретили наконец-то или нет. Человек вообще склонен к издевательствам, особенно когда ты сидишь на трибуне и безнаказанно смотришь, как убивают какого-то там быка беззащитного», — сообщил Пудовкин NEWS.ru.

Какие новости известны по делу о квартире Долиной

Сейчас артистка продолжает судиться за столичную квартиру в Хамовниках с покупательницей жилья Полиной Лурье. Последнюю не устроило заявление певицы, что та готова отдать ей деньги за квартиру. Адвокат Лурье Светлана Свириденко уточнила, что они ждут от Верховного суда РФ решения по сделке купли-продажи, заключенной с артисткой. Следующее заседание назначено на 16 декабря.

«Полина ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде, ибо эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей», — отметила адвокат.

Свириденко добавила, что Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед Лурье. По ее мнению, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее искреннее раскаяние в эфире Первого канала.

Ранее Долина, желавшая вернуть проданную квартиру, в своем судебном иске указала на неосмотрительность Лурье при заключении сделки. Судебное решение также отмечает, что покупательница проигнорировала обстоятельства, указывающие на возможное искажение воли знаменитости. Юрист Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru отметил, что для Верховного суда это может не являться аргументом. По его мнению, статус певицы не должен был вызвать у потерпевшей сомнений при покупке жилья.

«Само по себе понятие должной осмотрительности отсутствует в гражданском законодательстве. Ему широкое применение нашлось в налоговых правоотношениях, где должная осмотрительность заключается в проверке контрагента, его добросовестности и реальности. Судебная практика сложилась таким образом, что любые действия покупателя по проявлению должной осмотрительности и проверке контрагента не дают гарантию, что приобретенное жилье впоследствии не отнимут. Скорость, с какой дело было затребовано Верховным судом, позволяет надеяться, что он, скорее всего, отменит судебные акты нижестоящих судов и направит дело на новое рассмотрение», — заявил Хаминский.

Дом, в котором находится квартира Ларисы Долиной Фото: NEWS.ru

Певец Прохор Шаляпин призвал высокопоставленных друзей Долиной скинуться ей на новую квартиру, чтобы решить ее вопрос.

«Хочу призвать всех друзей Ларисы Александровны — высокопоставленных, очень много у нее влиятельных наверху друзей. Я это знаю. Чтобы скинулись и помогли ей купить квартиру», — сказал Шаляпин, добавив, что никогда не любил Долину, но уважает ее творческий путь.

NEWS.ru ранее писал, что Долина, кроме квартиры в столице, которую ей удалось вернуть после продажи под влиянием мошенников, владеет двумя участками в Подмосковье, а также двумя объектами недвижимости за пределами страны.

Долина рассказала суду, что лишилась основного жилья из-за мошенников