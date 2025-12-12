Ударит мороз до -12 градусов? Прогноз погоды в Москве, где холоднее всего

Ударит мороз до -12 градусов? Прогноз погоды в Москве, где холоднее всего

Холодный атмосферный фронт приближается к столице России. Какая погода пришла в Москву 12 декабря, когда ударят морозы, где сейчас холоднее всего?

Какая погода пришла в Москву 12 декабря

Синоптики сообщили, что холодный фронт приближается к Москве с севера и уже охватил северную часть Московской области. При этом утром в столице была плюсовая температура, однако холод «разогнал» плотную облачность и на небе появились просветы.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что Москву ждет резкое похолодание.

«Пятницу столица начнет в теплом секторе циклона, а в середине дня регион с севера на юг быстро пересечет холодный атмосферный фронт. Во второй половине дня дожди перейдут в снег, на дорогах и тротуарах сформируется гололедица. Температура воздуха утром плюс — 4–6 градусов, после 15–16 часов температура опустится ниже 0, а вечером в столице ожидается минус 1–3 градуса. Атмосферное давление будет расти. В субботу без существенных осадков, гололедица, ночью — минус 4–6 градусов, днем — минус 3–5», — объявил Леус в своем Telegram-канале.

Какая погода будет в Москве на неделе, приход морозов

Гидрометцентр Москвы прогнозирует быстрое похолодание, которое будет продолжаться до вторника, 16 декабря. При этом ранние прогнозы, согласно которым в выходные похолодает до минус 12 градусов, были откорректированы. Минимальная температура в ночь на понедельник составит минус 8.

Специалисты Foreca прогнозируют, что теплеть постепенно начнет уже с утра понедельника. Температура воздуха перешагнет через 0 градусов днем во вторник и поднимется до плюс 3–4 градусов на оставшуюся часть рабочей недели. При этом короткое похолодание не сможет по-настоящему разогнать облака над столицей, просветы ожидаются лишь в холодную ночь на 15 декабря.

Согласно долговременному прогнозу «Метеоновостей», температура вновь начнет снижаться лишь на предпоследней неделе декабря. К 23 декабря ожидается 0 градусов днем. В новогоднюю ночь в Москве ожидается мягкая погода со снегом, заявил NEWS.ru cиноптик Александр Ильин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«В Московском регионе температура составит от 0 до минус 5 градусов. Днем будет идти снег, вечером небольшой снег, а ночью 1 января по области температура может опускаться до минус 3–8, снежок совсем небольшой. Днем 1 января температура снова будет находиться в пределах от 0 до минус 5 градусов, будет небольшой снежок. Прогнозируется такая спокойная, мягкая погода со снегом», — рассказал Ильин.

Где холоднее всего в России, куда пришла настоящая зима

«Метеоновости» утверждают, что 12 декабря самая холодная температура в России наблюдается на метеорологической станции Хабардино в Мирнинском районе Якутии, на реке Моркоке. Температура там опустилась до минус 50 градусов. По прогнозам, в ближайшие дни там не будет выше минус 40 градусов.

Якутия сейчас находится в эпицентре холодной зоны, протянувшейся через Сибирь от полуострова Ямал до побережья Охотского моря в Хабаровском крае. По данным карт «Яндекс.Погоды», в широкой полосе, протянувшейся через несколько регионов на 3000 км, температура ночью почти повсеместно опустилась ниже минус 40 градусов.

В числе самых холодных точек также называют якутский Верхоянск, где днем не бывает выше минус 33 градусов, самый холодный город мира — Якутск (минус 35–41 градус в течение дня) и арктический порт Тикси (минус 26 градусов).

Читайте также:

Света не будет до конца года? Удары по Украине 12 декабря, что известно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 декабря: где сбои в РФ

Королевская семья Британии: новости, кто готовит заговор против Уильяма