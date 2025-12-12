Москвичам рассказали, когда в столице начнется резкое похолодание Гидрометцентр: резкое похолодание в Москве начнется 12 декабря после 15:00

Резкое похолодание в Москве и области начнется 12 декабря после 15:00, сообщил ТАСС Гидрометцентр РФ. Там отметили, что днем температура воздуха будет около нуля градусов, а затем она резко опустится.

Переход в сторону отрицательных значений ожидается в период с 15:00 до 18:00 мск, — говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что утро 12 декабря воздух на метеостанции на ВДНХ прогрелся до плюс 4,9 градуса, а в центре до плюс 5,7 градуса. Кроме того, в течение дня пройдет дождь, который позже перейдет в мокрый снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в европейской части России ожидаются сложные погодные условия днем и вечером 12 декабря. По его прогнозу, во второй половине дня эту территорию накроют метель и сильная гололедица.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая осень завершится в Москве 12 декабря. Он пояснил, что в выходные, 13–14 декабря, в столицу придет холодный фронт со снегопадом, морозами и сильным ветром.