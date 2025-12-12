Москвичей ожидает сложная и опасная погода

Москвичей 12 декабря ждут ухудшение видимости, гололед, дождь и мокрый снег, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит ТАСС, ветер усилится до 15 метров в секунду. В качестве главной проблемы Вильфанд указал на сильную гололедицу как для пешеходов, так и для водителей.

Выпущено предупреждение о сложной и опасной погоде в Москве в пятницу. Она обусловлена прохождением хорошо выраженного фронтального раздела, — отметил он.

Также Вильфанд сообщил, что в европейской части России ожидаются сложные погодные условия днем и вечером 12 декабря. По его прогнозу, во второй половине дня эту территорию накроют метель и сильная гололедица.

Ранее стало известно, что в Подмосковье в воскресенье ожидается резкое похолодание с температурой до -15 градусов. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, похолодание будет сопровождаться снегопадами и метелями. Ночью температура может составить от -7 до -12 градусов, а на востоке области — до -15 градусов. Днем ожидается от -6 до -11 градусов.