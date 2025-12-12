Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 13:08

«Сбегут в курьеры»: в Госдуме назвали две профессии с дефицитом кадров

Депутат Арефьев: учителя и врачи могут уйти работать курьерами из-за зарплат

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Учителя и медики могут начать искать работу курьерами из-за низкого уровня заработной платы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев. По его словам, доходы ряда педагогов не соответствуют уровню МРОТ.

У нас 190 тыс. учителей уже не хватает, они скоро все сбегут. У нас не хватает 86 тыс. врачей, несмотря на то что специалисты в стране есть. Но работать люди не хотят. Эти учителя, кто помоложе, сбегут курьерами работать, там можно 200 тыс. рублей заработать в месяц. Они вынуждены семью кормить. Более того, на сегодняшний день многие учителя работают вахтовым методом: один день в одной школе, другой день — в другой. В выходные после обеда, если у кого-то есть машина, объезжают несколько школ для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Ну нельзя же так. У нас минимальная сегодня зарплата 27 тыс. рублей, а учителя 16 тыс. получают, — высказался Арефьев.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил выдавать учителям и врачам собственное жилье после определенного стажа работы в госучреждениях. По его мнению, это станет мощным стимулом для привлечения и удержания специалистов в регионах.

